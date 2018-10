Clamoroso tonfo della TVB in trasferta: la vittoria va alla neopromossa Cento

La De’ Longhi Treviso Basket esce sconfitta dalla seconda trasferta consecutiva in pochi giorni (dopo il successo in Sardegna contro la Hertz Cagliari) contro la neopromossa Baltur Centro che trascinata dalla propria stella James White si riscatta dalla sconfitta subita a Ravenna nel turno infrasettimanale ai danni di TVB. Coach Menetti è costretto a ridisegnare la squadra per i problemi influenzali che hanno bloccato il centro titolare Tessitori. Al suo posto nel quintetto di partenza si presenta Matteo Chillo insieme a Wayns, Uglietti, Lombardi e il capitano Antonutti.

L’energia e la grande determinazione dei padroni di casa si mostra già dall’inizio del primo quarto con Chiumenti e Mays (4 pt consecutivi) si portano in vantaggio per 8-7. White (8pt) mostra il suo immenso talento in ogni zona del campo, mettendo in grossa difficoltà la difesa bianco azzurra. TVB non si scompone, anzi, mette il turbo con l’accoppiata Wayns-Alviti che piazzano il parziale di 9-0 valido al per il controsorpasso (15-19). La correzione a canestro di Gasperin sulla sirena chiuderà il primo quarto sul 19-21. L’inizio del secondo quarto sembra favorire la De’Longhi che continua ad aumentare il proprio vantaggio (seppur di poche lunghezze), portandosi 25 a 30 grazie alla coppia americana Wayns-Burnett. Gli ospiti non riescono però a spezzare in proprio favore la gara e la reazione di Cento non si fa attendere. Il parziale di 11-4 firmato soprattutto dai 7 punti di Reati, condanna nuovamente allo svantaggio la De’Longhi alla fine del quarto. (41-37).

La squadra di coach Menetti subisce il colpo, e nel terzo quarto non riesce a trovare le energie mentali per contenere i padroni di casa e la fisicità di White, dominante fuori e dentro l’area. (48-40). La De’Longhi per rimanere a galla si aggrappa alle incontenibili penetrazioni di Burnett (50-44). A ricacciare indietro gli ospiti ci pensa il gioco da tre punti di Reati e il fallo tecnico fischiato a coach Menetti. Mays è lucido e preciso dalla lunetta e la Baltur vola sul +15. (64-49). La prima tripla di capitan Antonutti manda le squadre all’ultimo quarto con il punteggio di 64 a 52. Spinta dal proprio pubblico la Baltur non concede nulla alla De’Longhi che rimane in svantaggio di oltre dieci lunghezze. (76-63). A pochi minuti dal termine TVB prova a rialzare la testa con le triple di Imbrò e Alviti ma l’inerzia rimane in favore degli emiliani che vincono l’incontro per 85 a 76. Il prossimo appuntamento sarà al Palaverde, Domenica 4 Novembre 2018 alle ore 18, contro la Tezenis Verona.

BALTUR CENTO – DE’ LONGHI TREVISO BASKET 85-76

Baltur: Ba 2 (1/1 da 2), Mays 21 (5/6, 2/4), Chiumenti 11 (3/9 da 2), Reati 20 (3/5, 3/6), Pasqualin, Gasparin 7 (2/4 da 2), Moreno (0/2, 0/3), White 24 (8/12, 0/2). N.e.: Fioravanti., Benfatto, Manzi. All.: Benedetto

De’ Longhi: Tessitori 2 (1/3 da 2), Burnett 22 (6/8, 2/5), Alviti 13 (2/2, 3/4), Wayns 14 (2/3, 3/8), Antonutti 6 (1/1, 1/3), Imbrò 7 (2/3, 1/5), Uglietti 4 (2/4, 0/2), Lombardi 3 (1/3 da 2). N.e.: Sarto, Listuzzi. All.: Menetti.

Arbitri: Boscolo, Salusti, Nuara

Note: pq 19-21, sq 41-37, tq 64-52. Tiri liberi: CEN 26/29, TV 8/14. Rimbalzi: CEN 11+27 (White 4+5), TV 7+21 (Antonutti 1+4). Assist: CEN 12 (Gasparin 3, Reati 3, Moreno 3), TV 13 (Wayns 5). Fallo antisportivo: Maalik Wayns (14’44’’) Fallo tecnico: Lorenzo Uglietti (28’50’’), Massimiliano Menetti (29’43’’), Keddrik Mays (38’40’’). 5 falli: Matteo Chillo (35’35’’), Keddrik Mays (38’44’’), Michele Antonutti (39’07’’). Spettatori: 1100