Vittoria larga per il Treviso Basket: umiliata la Proger Chieti

TREVISO Il match tra De' Longhi Treviso Basket e Proger Chieti segnava ufficialmente l'inizio della fase finale della Regular Season ed era atteso soprattutto per l'esordio del neoacquisto TVB Zoltan Perl, oltre che per il ritorno del fresco ex Quenton DeCosey, approdato due settimane fa in Abruzzo dopo una prima parte di stagione non esaltante con il Treviso Basket. Con il punteggio di 80-47 la TVB ha superato la Proger Chieti. Grande prestazione di tutto l'Universo Treviso, mentre l'ex DeCosey chiude con appena due punti. Seconda vittoria consecutiva per i veneti che ripartono bene dopo la pausa per le Final Eight di Coppa Italia, chiuse con la sconfitta in semifinale contro Biella.

CRONACA La De' Longhi parte con Moretti, Fantinelli, Negri, Perry e Ancellotti mentre Chieti risponde con Golden, Mortellaro, Allegretti, Fallucca e l'ex di turno Quenton DeCosey. I padroni di casa iniziano alla grande con un parziale di 5-0 firmato Fantinelli-Perry, ma Chieti risponde subito con la tripla di Allegretti e il 2/2 dalla lunetta di Golden. Coach Pillastrini fa entrare Zoltan Perl, alla prima partita in Serie A2 con la De' Longhi. Il giocatore ungherese trova subito un assist per Ancellotti e il primo canestro poco dopo; Fantinelli e Moretti segnano le triple che valgono il +7 (19-12) e coach Bartocci è costretto a chiamare Time-out per evitare che il vantaggio di Treviso diventi più largo. All'uscita dal time-out Marco Turel segna la tripla che porta Chieti a meno tre, Treviso risponde con un Alley-oop confezionato da La Torre per Rinaldi, quest'ultimo trova anche un canestro favoloso sul finale di quarto che però non viene convalidato dagli arbitri. La seconda frazione riparte con la TVB che conduce 21-18, La Torre, Moretti e Rinaldi firmano insieme il parziale di 6-0 prima del 2/2 ai liberi di Golden. Siamo a circa metà secondo quarto, Treviso è avanti 27-20 quando il capitano Matteo Fantinelli decide di imitare Magic Johnson con un passaggio da "Show-Time" per la Torre che firma il +9 e costringe il coach avversario ad un altro time-out. Il finale del primo tempo è un monologo dei veneti che bloccano ogni iniziativa avversaria e giocano una pallacanestro eccellente, chiudendo in bellezza con la tripla di Rinaldi che vale il +22 (44-22).

La musica non cambia nel secondo tempo, gli ospiti non sono in grado di impensierire in alcun modo i padroni di casa che continuano il loro "allenamento" senza particolari intoppi. Il punteggio inizia a farsi umiliante per gli ospiti, che a metà terzo quarto sono sotto di 29 punti. DeCosey, totalmente fuori dai giochi, segna il suo primo canestro schiacciando a due mani mentre Fallucca realizza due triple provando a rendere meno amara la serata. Coach Pillastrini chiama un time-out preventivo e la De' Longhi ritorna a dilagare con la tripla di La Torre e il gioco da tre punti di Zoltan Perl. L'ultima frazione di gioco è di fatto una passerella per i veneti che si divertono e allo stesso tempo fanno divertire il pubblico del Palaverde, 4872 spettatori. Nel finale di gara, coach Pillastrini concede spazio a due giovani: Eugenio Rota, Federico Poser e Simone Barbante, tutti classe 1999. Il match si chiude con il punteggio di 80-47 in favore della TVB, che umilia letteralmente gli ospiti e lancia un segnale importante alla capolista Virtus Bologna.

MARCATORI

De' Longhi Treviso Basket: Ancellotti 14, La Torre 13, Moretti 10, Fantinelli 9

Proger Chieti: Fallucca 11, Golden 7, Mortellaro 7, Allegretti 5

PAGELLE

De' Longhi Treviso Basket

Jesse Perry 8 Si prende la scena sotto canestro cancellando i lunghi avversari assieme ad Ancellotti, ennesima prova di qualità e sostanza.

Eugenio Rota SV

Andrea La Torre 7,5 All'inizio litiga con il ferro ma con il passare dei minuti cresce e non ne sbaglia più una, sta prendendo sempre più fiducia con il passare del tempo.

Davide Moretti 7,5 Bene da due (3/4), un po' meno da tre (1/4). Gioca la sua solita partita di qualità, facendo sentire la sua presenza anche in difesa.

Dorde Malbasa SV

Simone Barbante SV

Matteo Fantinelli 8 Motore imprescindibile della squadra, sfiora la doppia doppia. Il 38 di Plus/Minus è indicativo, con lui in campo la De' Longhi gioca in maniera eccellente.

Tommaso Rinaldi 7,5 Partita perfetta anche da parte del veterano romagnolo, che tira con ottime percentuali e difende in modo eccellente. Peccato per il canestro non convalidato alla fine del primo quarto, sarebbe stata la giocata della settimana.

Matteo Negri 7 Complice l'esordio di Perl, gioca meno rispetto alle scorse partite ma svolge il suo compito in maniera egregia.

Federico Poser SV

Andrea Ancellotti 8 Domina sotto canestro assieme a Perry e porta parecchi punti con percentuali altissime. Sempre concentrato e presente, su entrambi i lati del campo. Questo è l'Ancellotti che serve a Treviso.

Zoltan Perl 7 Difficile giudicare pienamente un giocatore appena arrivato in squadra. Corre tanto, si rende protagonista di qualche giocata di qualità e al tempo stesso sbaglia parecchi tiri, probabilmente per l'emozione.

Coach Pillastrini 8 La sua squadra gioca una pallacanestro meravigliosa e infligge una pesante umiliazione all'avversaria. Si toglie la soddisfazione di far esordire in casa ben tre giovani del vivaio TVB a partita conclusa. Se nelle prossime partite riuscirà a far giocare la sua squadra come oggi, ne vedremo delle belle...