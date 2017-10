La De' Longhi non si fa condizionare dalle assenze: Forlì va al tappeto

TREVISO I 4822 spettatori del Palaverde andranno a dormire questa sera con i gesti tecnici di Matteo Negri ben impressi nella mente. Infatti, quando la guardia bolognese ha rubato quel pallone a metà campo, per poi schiacciare violentemente in testa al povero Jackson, il risultato era ancora in bilico. Invece, questi episodi hanno dato il via alla mini fuga di Treviso, che ha saputo contenere le ultime offensive di Forlì, vincendo 74-68. Una vittoria che serviva come il pane per la classifica, viste le due sconfitte in altrettante trasferte, e per il morale. Sugli scudi come sempre l'americano John Brown, autore di 24 punti e 8 rimbalzi. Inoltre, la partita di stasera ha dato ufficialmente il via alla rivalità tra le due tifoserie, che si sono provocate più volte nel corso del match.

CRONACA Le assenze di Antonutti e Fantinelli costringono ancora una volta Pillastrini a rivedere i suoi piani: in quintetto partono Imbrò, Musso, De Zardo, Nikolic, e John Brown. Il serbo classe 99 è la vera sorpresa dello starting five. Forlì parte subito con un mini parziale di 4-0 firmato Castelli-DiLiegro. Per Treviso l’inizio è complicato, ci pensa come sempre John Brown a mettere la squadra in partita, segnando la bellezza di tre canestri consecutivi. Si sblocca subito dopo anche il gaucho Bernando Musso, che realizza la sua prima tripla e porta la De’ Longhi avanti (13-8; 3:15 da giocare). Falluca manda a bersaglio un tiro da tre punti, dall’altro lato Negri trova il primo canestro di serata e costringe Giorgio Valli al time-out. Nel finale di quarto Forlì ricuce lo strappo con un altro parziale (5-0) così dopo i primi 10 minuti il tabellone recita 19-16 in favore di Treviso.

John Brown scalda il cuore dei presenti al Palaverde con una stoppata su Castelli e un canestro in virata da urlo. Il momento è proficuo, così Negri tira dall’arco e viene premiato dagli dei del basket. Treviso tocca il vantaggio in doppia cifra, ma Forlì rimane pienamente in partita grazie ai cinque punti in fila di Naimy (26-21; 6:48 da giocare). Coach Pillastrini chiama un time-out preventivo, i suoi rispondono bene e contengono bene l’offensiva dei romagnoli. Bruttini trova due punti preziosi, ma Forlì non molla e sfrutta bene l’antisportivo fischiato ad Imbrò per fallo da ultimo uomo. Naimy segna da tre, DiLiegro appoggia facile, Forlì è di nuovo a contatto (30-29 Treviso; 3:19 da giocare). Dopo il time-out obbligatorio di Pillastrini, Treviso si riprende con un bel mini parziale di 4-0 firmato Brown-Imbrò, DiLiegro invece si infortuna seriamente e non sarà più a disposizione di Forlì. La De’ Longhi però si complica la vita ancora una volta: la palla persa di De Zardo e la poca cattiveria a rimbalzo rimettono Forlì in partita. Il secondo quarto termina 37-34 in favore di Treviso, per portare a casa il risultato serviranno 20 minuti di grande intensità.

Forlì pareggia con Falluca (3pt), mentre Treviso rimane avanti grazie ai canestri di Bruttini e soprattutto Brown. A metà terzo quarto la De’ Longhi è avanti 48-42. Jakcson segna una tripla fondamentale sullo scadere dell’azione, l’americano si ripete poco dopo e porta i suoi a -1 (49-48; 3:54 da giocare). Jackson commette un fallo di ostruzione e nelle proteste riceve anche un fallo tecnico: vedremo se la De’ Longhi saprà sfruttare questa situazione. Gli ultimi minuti del terzo quarto sono ad alta tensione, c’è molta fisicità da parte di entrambe le squadre. La tripla di Castelli chiude la frazione di gioco, si entra nell’ultimo quarto con la De’ Longhi avanti 57-54. Treviso va a segno da tre con Sabatini, Forlì sembra averne meno della De’ Longhi così Valli chiama time-out prima dello sprint finale, la De’ Longhi è sopra di 5 (62-57; 6:50 da giocare). Castelli segna un canestro impossibile allo scadere dei 24 secondi, poco dopo De Laurentiis appoggia comodo al tabellone: Forlì è a -1! Bernando Musso scuote i suoi nel momento di difficoltà, prima che Negri schiacci violentemente al ferro il pallone che vale il +5 per la TVB (66-61). Bruttini segna due punti vitali e incrementa il vantaggio, Forlì prova a rispondere, ma la palla persa dopo il canestro di Brown decide di fatto la partita: finisce 74-68 in favore di Treviso.

PAGELLE

John Brown 8 Ennesima prova monstre dell'americano, autore di 24 pt e 8 rimbalzi. Sporca le sue percentuali al tiro nel finale, quando cerca delle conclusioni difficili.

Gherardo Sabatini 7 Fornisce un buon contributo dalla panchina, è apparso molto più brillante questa sera rispetto all'esordio casalingo contro Bergamo.

Lorenzo De Zardo 5,5 Stasera non è riuscito ad entrare in partita nonostante i 17 minuti di utilizzo. Ci si aspetta di più.

Davide Bruttini 7,5 Grande partita del veterano, 14 punti e 9 rimbalzi, ma soprattutto tanto lavoro sporco che non va nelle statistiche.

Bernardo Musso 6 Oggi malino al tiro da tre (1/5), ma la tripla importante nel finale la segna proprio lui.

Matteo Imbrò 5,5 Si vede che il playmaker non è il suo ruolo naturale, aspettiamo il ritorno di Fantinelli per vedere il Matteo Imbrò di Ferentino.

Matteo Negri 8 Per Treviso Today è lui l'MVP di oggi. Le statistiche non saltano agli occhi come quelle di Brown, ma la grinta che ha messo Negri stasera è stata encomiabile. Le giocate decisive le ha realizzate lui.. e che giocate!

Aleksa Nikolic 5,5 Esordire al Palaverde da titolare non è facile per nessuno, figurarsi per un ragazzo di 18 anni. In 17 minuti non eccezionali ha comunque mostrato una buona propensione per il rimbalzo.