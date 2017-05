Fine della corsa per il TVB: la Fortitudo vince e va in semifinale

TREVISO Oggi si giocava al Paladozza gara-4 tra Treviso Basket e Fortitudo Bologna, ennesimo atto di una rivalità che funge da spot per l'intero movimento cestistico italiano. Nelle prime tre partite aveva dominato l'equilibrio, scarto complessivo di soli 6 punti, e questa sera i veneti erano chiamati a ripetere la mission impossible di sabato per evitare l'eliminazione e riportare la serie al Palaverde per gara-5. Tuttavia, la Fortitudo ha spento ogni sogno di gloria trevigiano vincendo la partita 80-63. A Treviso non è bastato il buon approccio del primo tempo, mentre per la Fortitudo si è rivelato decisivo il solito Mancinelli, 15 pt e 7 rimbalzi. Bologna avanza così in semifinale, dove incontrerà la vincente di Trieste-Tortona, la squadra di Coach Pillastrini invece chiude una buona stagione, ma la sensazione è che manchi ancora qualcosina per il definitivo salto di qualità.

CRONACA Pillastrini non cambia nulla rispetto a gara-3 e inizia con Fantinelli, Moretti, Perl, Perry e Ancellotti, per Bologna invece partono Ruzzier, Legion, Raucci, Mancinelli e Knox. Treviso parte alla grande con un mini parziale di 4 punti firmato Perry-Ancellotti, la Fortitudo si sblocca con Legion. Moretti segna una tripla di grande difficoltà, Ruzzier replica poco dopo al termine di una grande azione di squadra. Dopo quattro minuti di gioco, la partita è in parità dopo che Knox fa 2/2 dalla lunetta. Gandini segna la tripla del +3 e si ripete poco dopo con una bella giocata dal post, portando la Fortitudo avanti 12-7 (3:45 da giocare). Perl interrompe il parziale di 10-0, dall'altra parte però Gandini è scatenato e si rende artefice di un gioco da tre punti, facendo balzare la Fortitudo a +7. Treviso è molto sfortunata, costruisce buoni attacchi senza mai trovare il canestro e faticando assai dalla lunetta. Rinaldi riprende l'opera della favolosa gara-3 e contribuisce al parziale di 5-0 con 2 canestri di pregevole fattura. L'ultima azione termina con un nulla di fatto per Bologna, il primo quarto finisce 15-13 per la Fortitudo ma Treviso è in partita. I veneti iniziano a subire passivamente il pressing della difesa della Effe, nessun canestro nei primi due minuti del secondo quarto e addirittura antisportivo fischiato a Perl che porta al -5 (18-13 Fortitudo; 7:46). Fantinelli segna dopo un bel contropiede e riduce lo svantaggio, in generale però entrambe le squadre sono poco lucide e per questo Boniciolli decide di chiamare time-out. Fantinelli va in lunetta e fa 2/2, dall'altro lato Mancinelli segna con il fallo dopo una pessima gestione a rimbalzo da parte della TVB, Fantinelli però replica con un meraviglioso coast to coast, sbagliando solo il libero aggiuntivo. La Fortitudo continua a fare fatica in attacco e il neo-entrato Saccaggi la punisce con una tripla in transizione, seguita dal 2/2 in lunetta, i veneti balzano così a +3. Mancinelli si prende la scena e segna 7 punti di fila, Treviso si inceppa e subisce anche il tiro dalla media di Candi, Bologna è ora avanti 30-26 (3:17 da giocare). Saccaggi va in lunetta e fa 1/2, Mancinelli dall'altro lato fa 2/2 e la Fortitudo resta avanti di 3. Moretti e Candi si prendono la scena contribuendo ai canestri delle loro squadre, il vantaggio resta sempre inalterato dopo il 2/2 ai liberi di Negri (36-33; 1:00). Cinciarini segna un gran canestro in entrata, Treviso spreca il possesso successivo con un passaggio mal riuscito da parte di Rinaldi. Il secondo quarto termina 38-33 in favore della Fortitudo, Treviso ha avuto un atteggiamento positivo ma serve altro per portare a casa la gara.

Il secondo tempo inizia con il piazzato di Justin Knox, il pivot si ripete poco dopo con una tripla che vale il +10 per la Fortitudo. Perl risponde immediatamente da tre punti, ma Cinciarini rende vano lo sforzo del magiaro con un canestro clamoroso dall'arco. La Fortitudo non si ferma e balza a +13 con la terza tripla di fila, questa volta segnata da Italiano (49-36; 7:20 da giocare). Coach Pillastrini è costretto al time-out, Treviso ne esce bene con la seconda tripla consecutiva di Perl. La Fortitudo è però incontenibile, Knox segna in appoggio e trova pure il libero aggiuntivo. Treviso con la testa non c'è, secondo pallone perso in pochi minuti da parte di Perry, per ora assente dalla partita. La TVB cerca disperatamente di restare in scia e ci riesce grazie a Perl e Moretti, che segna 5 punti in fila (53-46 Fortitudo; 4:22 da giocare). Campogrande segna da tre e il vantaggio per la Effe ritorna in doppia cifra, Treviso è in difficoltà soprattutto perchè Perry continua ad essere nullo. Knox è scatenato e domina sotto canestro, Fantinelli prova a tenere a contatto gli avversari con la tripla del meno 9 (58-49;45 secondi da giocare). Il terzo quarto termina qualche secondo dopo il 2/2 dalla lunetta di Legion, la Fortitudo è avanti 60-49, a Treviso ora serve un mezzo miracolo dopo dieci minuti giocati davvero male. Ancellotti inizia con un bel post l'ultima frazione, la Fortitudo però non concede nemmeno le briciole: 7-0 di parziale istantaneo e +16 (67-51; 7:51). Treviso sembra non crederci più, Perry segna da sotto ma la Fortitudo tocca il +20 con la tripla di Cinciarini, (74-55; 5:02 da giocare). I minuti finali sono una passerella per la squadra di casa, Treviso ormai ha già la testa sotto la doccia e smette di giocare: palle perse, autostrade in difesa e canestri facili sbagliati. La partita termina 80-63 per la Fortitudo, Treviso paga un pessimo secondo tempo e termina così la stagione, Bologna invece va in semifinale con merito.

MARCATORI

De' Longhi Treviso Basket: Moretti 14, Fantinelli 11, Perry 9, Perl 8

Fortitudo Bologna: Mancinelli 15, Knox 15, Cinciarini 12, Legion 10

PAGELLE

De' Longhi Treviso Basket

Zoltan Perl 6 Nel momento di affanno ha cercato di tenere la De' Longhi in partita, lotta sotto canestro (7 rimbalzi) ma alla fine cala anche lui.

Tommaso Rinaldi 7 Gioca di cuore, più di ogni altro giocatore. Probabilmente il migliore in questa serie per la De' Longhi, speriamo di vederlo ancora in maglia TVB l'anno prossimo.

Matteo Negri 6 Malissimo al tiro (0/5 da due), bene però ai liberi e in difesa. Fa quel che può e merita la sufficienza

Davide Moretti 6,5 Top scorer anche questa sera, le sue giocate di qualità le fa sempre ma è venuto meno il supporto dei compagni nel momento clou. Chissà se lo rivedremo al Palaverde nella prossima stagione.

Jesse Perry 5,5 Stasera Mancinelli lo limita, sottotono rispetto alle sue sontuose gare precedenti, peccato.

Andrea Saccaggi 6 Come in gara-3 incide molto nei pochi minuti giocati, la domanda è.. perchè non puntare su di lui per più tempo? 14 minuti sembrano davvero pochi.

Matteo Fantinelli 5,5 Bene al tiro e a rimbalzo, purtroppo il dato delle palle perse (5) conta parecchio.

Andrea Ancellotti 5,5 Parte bene ma poi cala troppo in fretta, questa sera doveva essere la sua gara e purtroppo non è stato così.

Andrea La Torre S.V.

Dorde Malbasa S.V.

Coach Pillastrini 5,5 Bene nel caricare i ragazzi per approcciare al meglio la partita, nel secondo tempo avrebbe potuto farsi sentire di più, soprattutto nel terzo quarto dove la Effe ha iniziato a prendere il largo.