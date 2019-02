Che partita della De Longhi Treviso Basket: contro l'Aurora Jesi finisce sul 49-81

L’esordio di David Logan in maglia De’ Longhi va in scena al PalaTriccoli casa della Termoforgia Jesi, capitanata dall’ex Tommaso Rinaldi.

Dopo la sconfitta di Ferrara subita domenica scorsa, i marchigiani sono ora al 14° posto con 14 punti, mentre TVB che domenica ha vinto al Palaverde con Mantova, è ancora al terzo posto a quota 32. Coach Menetti schiera il quintetto iniziale visto in amichevole mercoledì sera a Trento, con Imbrò, Logan, Burnett, Lombardi e Tessitori.

L’ottimo primo quarto giocato dai ragazzi di coach Menetti, inizia però con il 5-0 jesino, firmato da Totè e Rinaldi. Da qui in poi sarà solo De’Longhi. David Logan firma i primi sei punti in maglia bianco azzurra con due triple di puro talento, dando il via, insieme a Burnett (preciso anche lui dai 6.75) e Lombardi al contro parziale di 4 a 12. (9-12) La Termoforgia litiga con il ferro, al contrario di Logan che al tiro è semplicemente perfetto. Burnett realizza la seconda tripla di serata anticipando quella di Uglietti che chiude il primo quarto sul punteggio di 9 a 23.

L’inizio del secondo quarto evidenzia alcune difficoltà sotto canestro per la De’Longhi: Mascolo e Totè rispondono alla tripla di Logan realizzando con il fallo il -13. (15-28) Burnett mette il turbo bucando la difesa avversaria e va ad appoggiare a canestro il 17 a 30. La Termoforgia non riesce più a rispondere alla furia d’attacco di TVB che con Imbrò (5 punti consecutivi) aumenta il proprio vantaggio sul +19. (17/36) La tripla di Lombardi manda le squadre al riposo con gli ospiti avanti di 21 lunghezze.

Dillard e Rinaldi aprono il terzo quarto di gioco, ma la risposta della De’Longhi non tarda ad arrivare: Burnett continua a muovere la retina con Tessitori che si prende la scena mandando a bersaglio ben 9 punti consecutivi che indirizzano definitivamente la partita. (29-58). Le buone percentuali al tiro di Imbrò e compagni vengono dall’ottima difesa trevigiana, che concede solo 34 punti in trenta minuti di gioco ad una Termoforgia opaca che prova una timida reazione con Dillard e Lovisotto. 34-62.

Anche nell’ultimo quarto di gioco c’è solo una squadra in campo e dopo i centri di Imbrò e Chillo si può già parlare di puro garbage time.

La stoppata di Severini (indice di una De’Longhi che non concede nulla nemmeno sul +30) lancia la tripla di Alviti. Uglietti poco dopo si prenderà la scena con 5 punti consecutivi per il 37 a 74. Severini risponde al tiro dalla lunga distanza di Baldasso e con Chillo porta nuovamente il divario sul + 38. (40-78). A match concluso coach Menetti inserisce Sarto e Barbante mentre Santucci segna quattro punti che anticipano la sirena finale. L’incontro termina con il punteggio di 49-80 e ora TVB può pensare alla Coppa Italia, che andrà in scena giovedì prossimo a Porto San Giorgio (ore 16) contro Latina.

TERMOFORGIA JESI – DE’ LONGHI TREVISO 49-80 (9-23; 21-42; 34-62; 49-80)

TERMOFORGIA JESI: Kouyate Babacar NE, Dillard Kevin 4 (2/6 da 2, 0/2 da 3), Knowles Preston NE, Mentonelli Simone NE, Mascolo Bruno 6 (2/9 da 2, 0/1 da 3, 2/3 ai liberi), Baldasso Lorenzo 5 (0/4 da 2, 1/4 da 3, 2/2 ai liberi), Santucci Matteo 6 (3/3 da 2, 0/3 da 3), Rinaldi Tommaso 19 (5/11 da 2, 2/4 da 3, 3/3 ai liberi), Maspero Giacomo (0/4 da 2, 0/2 da 3), Valentini Antonio (0/1 da 2), Totè Leonardo 7 (3/10 da 2, 0/1 da 3, 1/3 ai liberi), Lovisotto Isacco 2 (1/1 da 2). Head Coach: Damiano Cagnazzo.

DE’ LONGHI TREVISO: Tessitori 14 (4/8 da 2, 1/1 da 3, 3/4 ai liberi), Logan 11 (1/4 da 2, 3/9 da 3), Burnett 15 (3/6 da 2, 3/3 da 3, 0/1 ai liberi), Sarto (0/1 da 3), Alviti 6 (1/4 da 2, 1/5 da 3, 1/2 ai liberi), Barbante (0/1 da 2), Imbrò 9 (2/3 da 2, 1/4 da 3, 2/2 ai liberi), Chillo 4 (2/8 da 2), Uglietti 12 (3/3 da 2, 2/2 da 3), Lombardi 5 (0/1 da 2, 1/4 da 3, 2/2 ai liberi), Severini 4 (2/2 da 2, 0/1 da 3). Head Coach: Massimiliano Menetti

PARZIALI: 9-23; 13-19; 13-20; 15-18;

ARBITRI: Sig. Terranova Francesco di Ferrara (FE), Sig. Longobucco Andrea di Ciampino (RM), Sig. Tarascio Sebastiano di Priolo Gargallo di Priolo Gargallo (SR)