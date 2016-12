Il Treviso Basket ritrova la vittoria: sconfitta la Assigeco Piacenza

TREVISO Il match fra De' Longhi Treviso Basket e Assigeco Piacenza è stata una partita senza storia. La TVB ha sconfitto Piacenza con il punteggio di 73-58. Per i veneti ottime le prestazioni di Ancellotti, 10 pt e 14 rimbalzi, e Jesse Perry, 15 pt e 12 rimbalzi, mentre ai romagnoli non basta il grande agonismo di Luca Infante, 18 punti. Treviso chiude quindi il 2016 con una vittoria al Palaverde, gremito di 5125 spettatori. Nel primo appuntamento del 2017 i Biancazzurri saranno impegnati in casa contro la Pallacanestro Trieste nel giorno dell'Epifania.

CRONACA La De' Longhi schiera in quintetto Moretti, Fantinelli, DeCosey, Perry e Ancellotti, mentre la Assigeco risponde con De Nicolao, Jones, Raspino, Infante e Hasbrouck. Treviso parte fortissimo con un parziale di 14-0 firmato in buona parte da DeCosey, gli ospiti invece sembrano molto innervositi dalla bolgia del Palaverde e trovano il primo canestro dopo ben sette minuti di gioco con Hasbrouck. Il divario diventa sempre più ampio e i romagnoli provano a ridurlo con una tripla di Stefano Borsato, ma nonostante gli errori al tiro della TVB si entra nel secondo quarto con l'inerzia del gioco totalmente a favore dei veneti. Ancellotti vuole rendersi utile e lo dimostra subito con una schiacciata e una palla rubata, tuttavia Piacenza dopo lo shock iniziale sembra riprendersi e torna a meno sette con la bomba di Luca Infante e il canestro di Francesco De Nicolao, fratello minore dell'ex Benetton Andrea. La gara entra in una fase molto fisica, caratterizzata da un lotta selvaggia a rimbalzo e molti errori da sotto, il più nervoso è sicuramente il pivot avversario Bobby Jones che sfiora il fallo tecnico. Piacenza continua a non vedere la luce in fondo al tunnel e subisce la furia di Andrea Ancellotti che prima perde lo scontro con Luca Infante, ma ruba subito il pallone a Jones, realizza una schiacciata degna dello Shaquille O'Neal dei bei tempi e fa esplodere i cinquemila del Palaverde. Si va quindi a riposo con la De' Longhi nettamente in vantaggio con il punteggio di 37-21.

Il secondo tempo riprende sulla scia del primo, la TVB continua il suo dominio e Piacenza, salvo un timido tiro da tre punti di Hasbrouck, non riesce a reagire. Davide Moretti, fino a questo momento assente dalla partita, decide di partecipare alla festa con due bombe consecutive che alzano a 22 il margine di vantaggio nei confronti della formazione quarta in classifica. Il match prosegue in maniera abbastanza tranquilla, la distanza fra le due squadre rimane invariata e si va all'ultimo quarto con Treviso in vantaggio 58-38. Nonostante l'ultimo disperato tentativo di Piacenza di rientrare in partita e qualche fallo di troppo, gli ultimi 10 minuti sono una passerella sul Red Carpet per Treviso che vince 73-58 e riscatta la brutta sconfitta nel giorno di Santo Stefano contro Udine, salutando il 2016 nel migliore dei modi. Tuttavia, il tempo per riposare è poco, infatti il primo mese del nuovo anno sarà molto impegnativo per Coach Pillastrini e i suoi, attesi subito da tre partite nel giro di dieci giorni. Nel frattempo non ci resta che fare un grande augurio di buon anno a tutta la squadra e ai tantissimi tifosi della TVB, appuntamento tra poco più di una settimana al Palaverde!

MARCATORI

De' Longhi Treviso Basket: Ancellotti 10, Moretti 13, Perry 15, DeCosey 12

Assigeco Piacenza: Infante 18, Hasbrouck 7, Raspino 16, Jones 6