Un'eroica De' Longhi si aggiudica il derby: battuta la Reyer Venezia

CRONACA Quintetto insolito per Menetti che parte con Nikolic, Uglietti, Cooke III, Tessitori e Fotu. Lo starting five scelto da coach De Raffaele è invece composto da Stone, Chappell, Bramos, Daye e Vidmar. La Reyer rompe il ghiaccio con Bramos e Vidmar, la De’ Longhi si fa trovare pronta e risponde con i canestri di Uglietti e Nikolic. Tessitori ha le polveri bagnate, Chappell no: sette punti consecutivi per la guardia della Reyer. Fotu incanta sotto canestro mettendo in difficoltà i lunghi di Venezia, Cooke III ruba palla e vola in contropiede appoggiando due punti: Treviso è in partita. La Reyer trova punti dalla lunetta alla fine del primo quarto, che termina 13-17 proprio per i lagunari: derby ad alta intensità fisica.

Il derby si accende con la fiammata di David Logan, che si prende la scena con 5 punti di fila. Immediata la risposta della Reyer, che all’uscita dal time-out chiamato da De Raffaele torna in vantaggio con un break di 6-0 firmato Filloy. Nikolic segna dalla lunga distanza e interrompe il parziale veneziano, anche se la De’ Longhi soffre molto nel tagliafuori a rimbalzo. Tessitori subisce terribilmente la fisicità di Watt, salvo poi riscattarsi con due giocate di carattere dal post. La Reyer è ben posizionata in campo e tira con percentuali più alte di quelle di Treviso, la squadra di Menetti però non demorde e torna a contatto con il gioco da tre punti di Fotu. È sempre il neozelandese a ristabilire la parità dalla lunetta, si va all’intervallo sul 35-35.

Inizia il secondo tempo: l’approccio della De’ Longhi è perfetto. La Reyer fa fatica a trovare gli spazi che si era ricavata nei primi due quarti e Treviso ne approfitta per piazzare un clamoroso parziale di 12-0, propiziato dai dieci punti di un incontenibile Aleksej Nikolic. A tradire Venezia in questa fase sono i suoi migliori tiratori, Bramos e Daye, che non riescono ad entrare in ritmo. La Reyer si sblocca dalla lunetta, ma subisce l’ennesima tripla di Nikolic in contropiede (52-39 Treviso; 4:15). Treviso infila un altro parziale (8-0) e vola a +16, ma un lampo di classe di Stefano Tonut consente a Venezia di ricucire parzialmente lo strappo prima del time-out di Menetti. Nel finale di quarto botta e risposta da tre punti tra Cerella e Logan, il veterano di Venezia che va a bersaglio dall’arco anche nei secondi finali del terzo quarto: Treviso avanti 61-54, tutto è ancora in bilico.

Come all’inizio del terzo quarto, è la De’ Longhi ad essere più brillante rispetto a Venezia. I padroni di casa, assistiti anche dalla buona sorte, piazzano un mini break di 5-0 e vanno nuovamente a +12. La Reyer riesce a rimanere in partita con Watt e Daye, tornando a -7 con il viaggio in lunetta di Daye dopo il fallo tecnico fischiato a Menetti. Nel finale di quarto succede di tutto, Parks e Logan segnano da tre, trovando le risposte di Daye e Bramos. Menetti viene espulso dagli arbitri per il secondo fallo tecnico personale, si rimane sul +3 per Treviso dopo lo scambio di triple tra Cooke e Daye. A decidere la partita il 2/2 ai liberi di Nikolic e la clamorosa palla rubata da Parks con relativa schiacciata che fa esplodere il Palaverde. Treviso gestisce il vantaggio nei secondi finali e conquista il primo derby della sua storia: 90-79 il risultato finale.

MARCATORI

De' Longhi Treviso: Aleksej Nikolic 23, Charles Cooke III 18, David Logan 15, Jordan Parks 11

Reyer Venezia: Austin Daye 23, Ariel Filloy 10, Mitchell Watt 10, Jeremy Chappell 10