La De' Longhi vince gara4 a Trapani, continua la corsa playoff per la TVB

TREVISO Dopo un weekend di pausa la De’ Longhi Treviso Basket torna in campo al PalaConad di Trapani e riesce a trovare la chiave per chiudere la serie. Il secondo match point è quello buono per la TVB che vince gara4 e continua la sua corsa verso i quarti di finale. Treviso che entra subito in campo con una testa diversa da gara3, dove a segnare la partita era stato proprio un sanguinoso primo quarto per la TVB. Si corre, si tira e si segna. Le triple di Sabatini, Negri e Musso, così come l’aggressività di Brown sotto il ferro, incorniciano un primo quarto davvero notevole per Treviso. 4 Punti di fila per Antonutti e due triple di Swann - ultimi tre punti del quarto sulla sirena per l’americano - chiudono i primi 10 minuti con un tabellone infuocato con il punteggio di 30-22 per la TVB. Davvero troppi i punti subiti dai siciliani in quarto.

Sale l’intensità in difesa nel secondo quarto e proprio quando la De’ Longhi sembra poter controllare l’intensità del match gli arbitri fischiano un antisportivo a Musso. Scintille in campo tra Mollura e Musso fanno scattare il doppio tecnico, il che significa espulsione immediata per l’argentino. Pillastrini furioso e incontenibile, rischia un altro tecnico, ma viene graziato dagli arbitri. Davvero una brutta tegola per la De’ Longhi che spezza il ritmo partita e i siciliani cercano di rifarsi sotto. Treviso non molla e con l’infinito Brown rimette la testa sul pallone. Tante palle recuperate chiudono il primo tempo con il punteggio di 38-51.

Swann apre subito il secondo tempo con una tripla e Brown continua a martellare sotto canestro. Tanta fiducia in attacco per la De’ Longhi. Si apre la sagra delle triple per Antonutti, Sabattini, Imbrò e Negri che continuano a tenere a distanza considerevole i siciliani, costretti a chiamare un time out a 3 minuti dal termine del quarto. Ma a segna ancora è Lombardi e Negri da tre cacciando Trapani a -23. Otto triple in un quarto per Treviso che chiudono il terzo periodo con il punteggio di 58-85, stracciando così le speranze della Lighthouse Trapani.

Ultimo quarto che ha poco da dire, con un vantaggio così consolidato per Treviso, che ha visto i biancocelesti anche sopra di 30 punti. Fattore chiave è stato il contenimento di Jefferson in attacco ma la De’ Longhi ha fatto la partita con il tiro da tre. Le statistiche dicono ben 16 realizzazioni su 24 tentativi dall’arco. La partita si chiude con il punteggio di 78-99. Ora Treviso dovrà attendere la vincente tra Scafati e Ferrara (serie ad ora sul 2-2).