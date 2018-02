Palaverde in visibilio: Trieste soccombe alle bombe della De Longhi nel match spezzatino

TREVISO Palaverde gremito (ben 4988 spettatori paganti) per l'anticipo della settima giornata del girone di ritorno tra De Longhi Treviso Basket e Alma Trieste. I trevigiani arrivavano da un'importante striscia vincente di otto vittorie consecutive (per un totale di 26 punti in classifica, frutto di 13 vittorie e 8 sconfitte), fatto che, considerando anche la partita in casa e la posta in palio, li vedeva leggermente favoriti sui triestini primi in classifica seguiti a Villorba da circa 200 tifosi. Oltre al fatto che all'andata Trieste aveva vinto 91-83 e quindi ci si aspettava un pronto riscatto della compagine di Pillastrini che è quindi partita con un quintetto offensivo composto da: Fantinelli, Brown, Musso, Imbrò e Lombardi. Trieste invece, priva di Green e Da Ros (out per un problema alla caviglia) e con un Bowers recuperato all'ultimo, si è presentata con: Prandin, Cittadini, Fernandez, Janelidze e Cavaliero.

PRIMO QUARTO - Palla a due ed è subito canestro di Janelidze libero a centro area, errore poi di Brown sotto canestro e Cittadini da due in post basso che poco dopo commette il primo fallo del match che porta però ad un doppio errore di Fantinelli-Brown. Parziale di 0-6 che viene parzialmente recuperato da Brown che poco dopo sbaglia tutto da solo una schiacciata facilissima che rimbalza sul ferro facendo imprecare tutto il Palaverde prima della prima tripla firmata Trieste. Sul 2-9 per gli avversari è poi Musso che segna dal pitturato e porta Treviso a -5. Sul 4-14 Pillastrini chiama il primo time-out della partita per strigliare i suoi che per ora non ci hanno davvero ancora capito molto di questi primi 5 minuti. Al rientro in campo Lombardi mette a segno un tiro libero e successivamente Brown fa tap-in su una tripla sbagliata da Musso. Ritmi molto alti, ma l'attacco di Treviso è ancora molto statico e poco incisivo dall'arco. a 3'20'' dalla fine del primo quarto arriva la prima tripla trevigiana con Musso che fa esplodere il Palaverde per il 10-14 con Trieste che chiama subito time-out. Al rientro è palla rubata da Fantinelli con successiva schiacciata in solitaria. Entrano Sabatini ed Antonutti ed è show con un alley-oop di Brown per Lombardi che va a segno. Dopo vari ribaltamenti di fronte si arriva ad una serpentina in area di capitan Fantinelli per il 15-16.Treviso che quindi spinge sull'acceleratore e inserisce Bruttini (oggi il suo compleanno) al posto di un acclamato Brown. Poco dopo fischi per l'appena entrato "ex" Loschi che commette fallo plateale a metà campo su Swann. E sulla sirena del primo quarto arriva la bellissima tripla di Imbrò per il 22-18, con Treviso che per la prima volta in questi 10 minuti passa a condurre.

SECONDO QUARTO - Inizio di secondo quarto con Treviso che presenta Sabatini, Bruttini, Imbrò, Swann, e Antonutti. I primi punti però sono triestini con un buon post basso di Bowers, poi però arriva fallo di Baldasso su Sabatini che sbaglia l'azione successiva che porta però, fortunatamente, ad un'altra tripla di un Imbrò micidiale dall'arco, poco dopo seguito dai tre punti anche di Swann e Antonutti per il 31-22 della De Longhi con conseguente time-out inevitabile chiamato da coach Eugenio Dalamassonche sceglie di portare in campo per la prima volta Cornica per dare ritmo ai suoi. E così arriva la tripla di Baldasso, poi errore da 3 di Imbrò e 2 punti facili in penetrazione di Bowers: è 31-27. Contropiede poi trevigiano con un lancio lungo di Sabatini per Antonutti che mette a segno due punti fondamentali. Fuori ora Bruttini, abbastanza impalpabile, e dentro nuovamente Brown, oltre a Fantinelli per Sabatini. Brutto colpo poi per Imbrò che prende una bruttissima insaccata al dito medio della mano sinistra in un contrasto con Bowers: giocatore molto dolorante e subito soccorso dai medici dell'Alma e cambio inevitabile con Musso. Per lui partita probabilmente finita già a metà secondo quarto. Fuori a questo punto Janelidze per Cittadini sul 35-29, prima die due tiri liberi segnati da capitan Fantinelli. Ora dentro finalmente Negri per alzare la difesa trevigiana, tripla sbagliata da Cavaliero per Trieste e poi palla persa da Treviso. Grandissima palla rubata poco dopo da Brown che va a schiacciare alla grande in solitaria facendo alzare tutti in piedi al Palaverde. Trieste che si trova quindi in difficoltà e non trova più la matassa per quanto concerne le azioni offensive che terminano continuamente in errori banali. Negri tenta poi invano una tripla ma è poi Bowers a mettere a segno due punti per il 39-31. Sul ribaltamento di fronte Musso sbaglia poi una tripla difficilissima in uscita dai blocchi, ma a rimbalzo Brown prende fallo: due tiri liberi su due a segno per il 41-33. Trieste torna poi a segnare ancora con Bowers sotto canestro in penetrazione, con successiva tripla sbagliata da Baldasso e time-out Trieste. Al rietro è di nuovo serpentina di Fantinelli che da metà campo supera in penetrazione ben tre avversari per due punti cruciali per il quarto prima di una fantastica tripla di Brown e uno sfondamento di Cavaliero ai danni di Swann a 30'' dal termine sul 46-35. Finisce così la prima parte del match con un'ottima De Longhi che ha premuto l'acceleratore fino alla fine, dando a Trieste solo il "contentino" del vantaggio iniziale. Per la cronaca, al momento i migliori marcatori sono: per Trieste Bowers con 14 punti e per Treviso Fantinelli con 8 (oltre a Swann 7, Lombardi 7, Brown 6, Imbrò 6, Musso 5, Antonutti 5, Sabatini 2).

TERZO QUARTO - Durante il riscaldamento prima di rientrare sul parquet di gioco si vede in campo, al tiro, anche Imbrò uscito malconcio dal secondo quarto ma che forse potrebbe ancora dire la sua in questo match nonostante una evidente fasciatura alle dita della mano sinistra. Ed è proprio così: la De Longhi inizia infatti con Imbrò, Fantinelli, Lombardi, Antonutti e Musso per una formazione molto offensiva. Si inizia con una brutta palla persa di Baldasso a metà campo, con recupero di Brown e canestro di Lombardi, poi tripla sbagliata da Musso e fallo in attacco ancora di Lombardi. Canesto poi di Cittadini bravo a divincolarsi dalla marcatura dei due USA sotto canestro. Ritmi alti in questo frangente, ma la difesa di Treviso è di cemento, non passa niente, anzi è di nuovo Lombardi a fare tap-in in attacco per il 50-37. Fuori quindi Cittadini per Bowers, e successiva fallo di Cavaliero su una penetrazione innocua di Musso. Grande giocata poi del capitano trevigiano che fa a sportellate sotto canestro prima di segnare due punti importantissimi che portano poco dopo Swann a segnare una stupenda tripla dopo uno scarico dall'arco. Ed è 55-37 con time-out necessario per entrambi i team onde rifiatare un attimo. Palla poi persa malamente in attacco da Bowers e due punti successivi di Antonutti, con fallo annesso e tiro libero segnato. Trieste un attimo in bambola, con Fernandez che sbaglia da due, seguito dall'errore di Janelidze da tre prima di un fallo di Brown sun un post basso di Bowers. Sabatini fa gioco, scarica su Musso che per poco non segna da tre. Dentro Bruttini per Brown, mentre Trieste cerca maggior difesa inserendo Loschi e Coronica, ma Swann porta a casa subito 2 punti prima di una palla persa da Antonutti che scivola prima di metà campo dando la possibilità a Baldasso di segnare da tre. Sul 60-40 arriva poi un errore di Bruttini sotto canestro, con il ragazzo di Pillastrini oggi ancora in ombra. Primo tiro libero poi per Trieste al 30' minuto con canestro di Fernandez, a dimostrare oggi la grande abilità della De Longhi nel difendere a tutto tondo senza commettere falli. Si continua ora a ritmi un po' più bassi e ne approfitta Janelidze per il 62-43 di fine terzo quarto.

ULTIMO QUARTO - Rientro in campo col quintetto Bruttini, Antonutti, Swann, Sabatini e Fantinelli. Dopo poco più di un minuto di gioco Janelidze perde palla in attacco e ne approfitta Swann con una tripla delle sue. Swann che poco dopo si ripete con tre punti centrali favoriti dalla mancanza di marcatura triestina. Si continua a ritmi più lenti rispetto ai primi tre quarti e arriva il fallo in difesa di Loschi su Antonutti che ai liberi fa due su due. Poi orrenda palla persa da Baldasso in palleggio solitario e schiacciata a canestro di Bruttini che trova i primi punti del match. Ancora errori offensivi per Trieste, che sembra in difficoltà nella costruzione di gioco e ne approfitta Musso che porta Fernandez al quarto fallo personale, come il compagno Cavaliere. E siamo sul 72-53 con i Fioi Dea Sud che incitano il pubblico a sostenere i propri beniamini mentre il tifo triestino passa ai classici insulti di rito al palazzetto. Con Imbrò che sembra ormai definitivamente fuori dai giochi, e con Fantinelli in panchina, é Sabatini a dettare gioco per Treviso che lascia comunque in campo un Brown con sulle spalle 4 falli. A poco meno di 3' dal termine arrivano in penetrazioni i primi punti di Loschi, seguiti però da una tripla "facile facile" di Swann che si ripete nuovamente poco dopo portando in visibilio i tifosi trevigiani per l'81-59. Fuori a questo punto l'USA per i meritati applausi del casi e ultimo minuto di gioco con il giovane Nikolic in campo. A 35'' dalla fine grande penetrazione offensiva per Loschi che segna da 2 gli ultimi punti del match che segnano comunque la vittoria della De Longhi dopo una partita dominata in lungo e in largo e che riporta i trevigiani a ridosso delle prime posizioni in classifica.

PAGELLE

FANTINELLI Il capitanto è il capitano, c'è poco da fare. Carisma da vendere, difesa granitica e gioco condotto magistralmente da inizio alla fine. Voto 7.5.

SWANN Bomber vero, di categoria. Ternina il match con la bellezza di 27 punti e con una precisione al tiro da tre da far invidia ai migliori Nba. Cecchino. Voto 8.

BROWN Per metà partita forse il migliore della De Longhi insieme ad Imbrò, alla distanza però rallenta il ritmo forse anche per limitare i falli, ma la sua presenza in attacco è comunque importante. Voto 6.5.

ANTONUTTI Prestazione forse sottotono, anche se alla fine arriva in doppia cifra con 10 punti, facendo sentire la sua presenza nei momenti caldi. Voto 6.5.

NEGRI Solo un paio di minuti per Matteo, troppo pochi per dare un voto reale al suo match. E' un 6 di incoraggiamento.

IMBRO' Indiavolato. Per lui 6 punti ma tanto, tanto gioco pulito uscito dalle sue mani. Prestazione concreta e attenta ogni secondo. Voto 6.5.

SABATINI Solo 2 punti per lui in 21 minuti. Però il ragazzo c'è, soprattutto quando chiamato a creare gioco in assenza di Fantinelli e Imbrò. Una certezza al momento della necessità. Voto 6.5.

MUSSO Inizia fortissimo, tante buone giocate e tentativi da tre punti, ma alla fine è molto impreciso. Presenza fisica costante in tutti i quarti, può però ricriminare per diversi punti gettati al vento. Voto 6.

LOMBARDI Bella prestazione per il penultimo arrivato in casa Treviso Basket. Porta a casa 11 punti con tanti applausi del pubblico. Veloce e determinante nel posizonamento nel pitturato, fa ben sperare per il futuro vista anche la giovane età. Voto 7.

NIKOLIC S.v.

MVP DI TREVISOTODAY: Isaiah Swann, senza ombra di dubbio. Per lui parlano i 27 punti messi a referto.