Crisi senza fine per la De' Longhi: anche Cremona passa al Palaverde

Piove sul bagnato in casa De’ Longhi. Questa sera al Palaverde è arrivata la sesta sconfitta consecutiva per mano della Vanoli Cremona di Meo Sacchetti, che si è imposta 84-94. Gli ospiti hanno controllato il match all’inizio, mettendo a referto 29 punti nel primo quarto senza neppure un tiro da tre punti. La reazione di Treviso è arrivata con Logan e Fotu a cavallo tra il secondo e terzo periodo, ma non è bastato. Alla nuova accelerata di Cremona, propiziata da Ruzzier e Saunders, la De' Longhi non ha saputo rispondere e si è sciolta come neve al sole. Inevitabile che per Treviso sia giunto il momento delle riflessioni. Le sconfitte iniziano ad essere tante, ma a preoccupare maggiormente è il costante black-out psicologico che i ragazzi di coach Menetti fanno registrare nei momenti cruciali delle partite. Occorre reagire: la prossima trasferta a Pistoia sarà uno scontro diretto cruciale per la salvezza.

CRONACA Menetti parte con Nikolic, Logan, Cooke, Fotu e Tessitori. Partenza perfetta per gli ospiti con un 5/5 dal campo in tre minuti, Treviso è già in difficoltà nonostante la tripla iniziale di David Logan. Happ è superlativo e manda al bar Tessitori guadagnandosi il fallo, coach Menetti è costretto al time-out. La De’ Longhi ne esce male e perde due palloni, Cremona allunga il parziale con Akele (10-0). Happ continua a dominare sotto le plance, questa volta a cadere sulla finta del lungo americano è Fotu, che regala il canestro e il libero aggiuntivo (5-17 Cremona; 4:51). Treviso già in bonus, ne approfitta Cremona per andare in lunetta con costanza e incrementare il vantaggio su TVB. La De’ Longhi tenta una timida reazione nel finale di quarto con Parks e Chillo, molto attivi nella metà campo offensiva. Dopo i primi dieci minuti Cremona è avanti 19-29, la squadra di Sacchetti sta giocando una grande pallacanestro.

Treviso aumenta il pressing difensivo dopo aver lasciato troppo spazio a Cremona nel primo quarto. Gli ospiti trovano comunque la via del canestro con Stojanovic e Happ, mentre in questi minuti TVB in attacco è solamente Fotu. Logan segna una tripla allo scadere dei 24: è l’inizio della fiammata che consente alla De’ Longhi di ricucire lo strappo e tornare a -2. I protagonisti sono Fotu e Logan, l’ex Sassari in particolare è micidiale dall’arco (4/4) e con un gioco da 4 punti riporta Treviso in parità. Adesso sono gli ospiti ad essere in difficoltà: ancora una volta sono Saunders e Happ a togliere le castagne dal fuoco con un contro parziale che riporta la Vanoli a +4. Cooke segna la sua seconda tripla di serata, si va all’intervallo sul 46-47 in favore di Cremona.

La De’ Longhi inizia bene il secondo tempo: una gran difesa e un mini break di 4-0 fanno scattare l’allarme di Meo Sacchetti, che chiama subito time-out. Gli ospiti si sbloccano con Richardson e Saunders, Treviso sfrutta però la pioggia di triple propiziata da Cooke e Logan per andare a +6 (59-53; 5:01). La cattiva notizia per Menetti è il quarto fallo di David Logan, che viene richiamato in panchina. Saunders infila 4 punti consecutivi, De Vico segna la prima tripla di serata per la Vanoli: parziale di 7-0 e nuovo vantaggio ospite. Nel finale di quarto scambio di triple tra Imbrò e Ruzzier, quest’ultimo segna anche il buzzer beater che consente alla Vanoli di chiudere in vantaggio il terzo periodo 64-66.

La De’ Longhi spende due falli in 40 secondi, questo potrebbe essere un problema per i minuti finali. È sempre di Ruzzier il primo canestro di quest’ultimo quarto: Cremona va +4. La Vanoli sta prendendo il ritmo da tre punti, questa volta a far male dall’arco è Travis Diener e Menetti non ha altra scelta se non quella di chiamare time-out. Stojanovic firma il + 11 e ammutolisce il Palaverde, Nikolic replica dall’arco ma i 3 punti sono vanificati dal fallo ingenuo di Parks su Diener in fase di tiro (2/3). Cremona ha nuovamente un vantaggio rassicurante, Treviso vede i soliti fantasmi materializzarsi. È notte fonda in casa De’ Longhi: Cremona va in fuga con Stonjanovic e Saunders toccando anche il massimo vantaggio (+16). Treviso non segna più e alza definitivamente bandiera bianca, Cremona gioca con il cronometro e vince 84-94.

MARCATORI

De' Longhi Treviso Basket: Fotu 27, Logan 22. Cooke III 11, Imbrò 8

Vanoli Cremona: Happ 22, Saunders 18, Ruzzier 11, De Vico 10