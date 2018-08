Prima amichevole stagionale per il Treviso Calcio: contro il Chions finisce sul 3-0

TREVISO Sul rettangolo di Silea, quartier generale dei biancocelesti, si è giocato il primo impegno agostano in calendario contro il Chions neopromosso in serie D dei tre ex Lenisa, Visintin e Zamuner. Gli ospiti si sono imposti per 3-0. Al di là del risultato, sono stati 90 minuti utili per fare fiato e prendere confidenza con il pallone e affinare le prime geometrie. Trevigiani che anche sabato mattina si sono allenati e verosimilmente, devono ancora trovare la giusta intesa e conoscersi per apprendere al meglio il credo tattico di mister Graziano. Nella seconda frazione, nella squadra del capoluogo, sono stati impiegati diversi giocatori in prova mentre i vari Garbuio, Scarpa Seno e Livotto hanno disputato uno scampolo di partita in quanto appesantiti dai carichi di lavoro. Prossimo test mercoldì 8 agosto alle 17.30 contro l’Union Feltre, a Rasai, proprio nello stesso campo dove nella scorsa stagione, sempre in amichevole, il Treviso aveva pareggiato per 2-2.

A.C.D.TREVISO-CHIONS 0-3

A.C.D.Treviso pt.: Rossetto, Lebran, Pegoraro*, Stentardo, Lazzaro***, Djukic, De Marchi**, Fonseca*, Garbujo, Livotto, Corò***.

A.C.D.Treviso st: Lo Curcio***, Cazzaro***, Granzotto*, Garcia, Clark, De Biasi, Guida**, Fiorotto, Baggio, Rebecca, Abnor. Sono entrati :13 Remigi, 14 Seno, 17 Krasniqui, 18 Scarpa, 19 Fonseca*, 20 Ant. Baggio, 21 Vianello. Allenatore: Cristiano Graziano.

Chions pt.: Zonta**, Duca***, Geromin*, Bertoia, Zamuner, Visintin, Zucchiatti, Magnino***, Urbanetto, Cassin*, Facca.

Chions st.: 12 Ronco*****, 13 Pertoldi***, 14 De Cecco**, 6 Zamuner, 15 Vittore**, 16 Spadera***, 17 Dal Cin, 18 Dimas Goncalves, 19 Marjanovic, 20 Trentin***, 21 Ehomoto. Allenatore: Sandro Lenisa.

Arbitro: Giotto di Treviso. Assistenti: Bardella e Bisetto.

Note. Pomeriggio afoso ed umido, temperatura di 33 gradi, spettatori 250 circa.

(***) under a referto gara: *’98, **’99, ***2000, ****2001