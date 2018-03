Il Treviso Calcio riapre il campionato: battuta per 3-0 la capolista Fontanelle

TREVISO Il Treviso doveva vincere e riaprire il campionato. Con una partita esemplare, dove si è visto un grande calcio da parte dei biancocelesti, la squadra del capoluogo sconfigge in casa la capolista e conquista tre punti di platino che valgono il -3 dal Portomansuè e il -2 dallo stesso Fontanelle. Che dire agli uomini di Graziano? Bravissimi. Una doverosa nota di merito a tutta la squadra e in particolare ad Andrea “Andra” Tessari, autore del suo primo gol a Treviso, a Garbuio, sempre più bomber, a Guercilena che con le sue serpentine ha letteralmente fatto impazzire i difensori del Fontanelle e a Danilo Tunno che nell’unica occasione per i locali ha deviato sul palo una bomba ravvicinata di Grotto.

FONTANELLE-A.C.D.TREVISO 0-3

MARCATORI: 41’ pt Tessari, 50′ e 76′. Garbuio

Fontanelle: Onnivello, Tonetto, Galiazzo**, Brustolin, Grava, Toppan, Cattai, Basei** (18′ st Denè), Rezzou*** (38′ st Serigne**) , Grotto, Seye** (18′ st Sylla).In panchina: 12 Fontebasso***, 14 Santi Amantini, 15 Durollari, 16 Polo** Allenatore: Maurizio De Pieri

Treviso: Tunno, Pegoraro**, Callegaro**, Carraro* (34′ st Favero****), Nichele, Marchiori, De Marchi***, Tessari, Garbujo (28′ st Cesa), Fuscello, Gurcilena (40′ st Da Silva).In panchina: 12 Niero, 13 Seno*, 15 Fantinato****,17 Casarin***Allenatore: Cristiano Graziano

Arbitro: Angelo Moretti sez. di Città di Castello; Assistente n° 1: Thomas Storgato sez. di Castelfranco V.to; Assistente n° 2: Alberto Callovi sez. di S. Donà di Piave

Note: Pomeriggio soleggiato, temperatura di 12 gradi, terreno in ottime condizioni, spettatori 800 circa con nutrito seguito dal capoluogo.Ammoniti: Toppan e Garbuio Recupero: pt 1′ st 2′

(**) under della gara: *’97, **’98, ***’99, ****’2000