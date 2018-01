Debutto con i tre punti per mister Graziano: il Treviso Calcio batte l'Opitergina

TREVISO Vince e convince il nuovo Treviso di mister Graziano che miglior debutto sulla panchina biancoceleste non poteva sognare.Con una gara molto accorta e sciolinando un bel calcio fatto di fitti fraseggi e poche palle lunghe, i trevigiani, in maglia rossa, con un 2-0 affondano l’Opitergina dell’ex Piovanelli e salgono al quarto posto della graduatoria appaiandosi ad un punto dalla squadra di Oderzo. Portomansuè e Fontanelle vincono ancora per cui in classifica le distanze rimangono immutate. Trovano finalmente il gol il brasiliano Lipe e il “toso” Guercilena. Prossimo turno che vedrà il Treviso impegnato nella trasferta di Mirano.

A.C.D.TREVISO-OPITERGINA 2-0

MARCATORI: pt 40′ Lipe St 1′ Guercilena

A.C.D.TREVISO (4-3-1-2): Tunno; De Marchi, Nichele, Marchiori, Pegoraro; Guercilena (st 24′ Banzato), Tessari, Carraro; Fusciello; Cesca, Lipe. All. Graziano

OPITERGINA (4-3-3): Tonon; Da Fre (st 47′ Vettorel), Caldato, Cittadini (st 40′ Serafin), Lucchetta; Zillio, Campagnolo, Gilde; Dal Compare, Santagata, Busato (st 9′ De Faveri). All. Piovanelli

ARBITRO: Gavino di Sassari

NOTE: Spettatori 550 circa. Angoli 8-1 per L’A.C.D.Treviso.Ammoniti Dal Compare,Tessari,Cittadini,Lipe.

Espulso per doppia ammonizione Carraro.