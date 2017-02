Profondo nero per il Treviso Calcio: contro la capolista Sedico prende ben cinque gol

TREVISO Ben cinque reti a zero. Finisce con una "manita" il match tra il Treviso Calcio e il San Giorgio Sedico, capolista del campionato di Eccellenza. Quella che fino a qualche mese fa sarebbe stata una partita tra 'grandi' in ottica promozione, si è trasformata invece nell'ennesima figuraccia per la società trevigiana, sempre più in crisi di risultati e ormai contestata in ogni momento dai tifosi.

Sul campo di Giavera, da molti ritenuto comunque ancora inadeguato, i ragazzi di mister Bianconi (domenica rimasto a casa dopo un malore nella notte e sostituito quindi in panchina dal preparatore dei portieri Tito Tonella) non hanno potuto nulla contro la forza degli avversari, tanto che già a fine primo tempo la squadra era sotto di tre reti dopo la doppietta di Pilotti e il gol di De Checchi. I biancocelesti hanno poi tentato di resistere nel secondo tempo, onde evitare la goleada, ma nemmeno il 5-3-2, modulo scelto per l'occasione, ha impedito a Furlan di mettere a segno altre due reti che rilanciano così ancora una volta i bellunesi in classifica, mentre i trevigiani vengono contestualmente affossati verso il baratro della retrocessione.