Serie B, il Volley Treviso si vendica contro il Casalserugo nella prima gara di ritorno

Il Volley Treviso si prende la rivincita contro il Casalserugo nella prima gara di ritorno, con Ostuzzi infortunato, Carlesso a mezzo servizio, e Tonello influenzato, è riuscito lo stesso ad esprimere un buon livello di gioco. La continuità nel servizio di Rossignoli, Spagnol e Porro e i muri di Dal Col hanno fatto la differenza e al Casalserugo non è bastato Bacchin, unico vero punto di riferimento per l'attacco. Primo set con Treviso che parte con il freno a mano tirato, 1-4, piano piano con Spagnol e Dal Col raggiunge gli ospiti sul 10-10, con Basso e Pizzol Treviso allunga fino al 17-13 per poi vanificare il tutto con due errori che permettono al Casalserugo di avvicinarsi 19-18. Sono poi Porro in battuta e Pol in attacco a spegnere le velleità degli ospiti e portare Treviso sul 1-0. Nel secondo è Spagnol a portare avanti gli orogranata, 12-9, Pol e Basso fanno aumentare il vantaggio fino al 23-19 e con lo stesso Spagnol chiudono il set e si portano sul 2-0. Nel terzo Casalserugo con Bacchin si porta avanti 11-7, Treviso con Rossignoli e Porro cerca di avvicinarsi fino al 18-20 per poi sprecare tutto con 2 errori in attacco. È Bacchin con un ace a chiudere il set. Rabbiosa al reazione del Treviso nel quarto set, con Rossignoli si porta avanti 4-0 e 7-1, sono Dal Col e Pol a far volare Treviso fino al 19-8, un vantaggio incolmabile per questo Casalserugo e i giovani orogranata conquistano così la meritata vittoria con un errore in battuta di Fusaro.

VOLLEY TREVISO – ADUNA CASALSERUGO PD 3-1 (25-22, 25-21, 19-25, 25-16)

VOLLEY TREVISO: Dal Col 8, Porro 5, Rossignoli 9, Tonello 0, Pol 12, Carlesso L, Spagnol 21, Pizzol 3, Basso 10, Bellia 1, Callegaro n.e, Ostuzzi n.e, Milini L. All. Zanin.

CASALSERUGO:CECCATO 0, BORILLE N.E, MANIERO 7,CESARO 2, FUSARO 13, MARINI 2, SARTORATO 0, BACCHIN 25,PEDRON 2, SALVÒ 5,MANIERO T 3, DE PAOLI L , ALL. FERRATO

Durata set: 25,24,26, 24,totale 1 ora e 48 minuti

Arbitri: Riccardo FALOMO di PN e Francesco CADAMURO di PN

Volley Treviso: battute sbagliate 14, ace 5, muri 13, errori 9

CASALSERUGO: b.s. 13, ace 4, m. 5, err 14