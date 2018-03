Vittoria importantissima per il Volley Treviso in trasferta: il Conselve perde 3-2

TREVISO Per i giovani orogranata è stata una settimana intensa, dopo il doppio confronto infrasettimanale con il Castellana VI valido per l'accesso alla finale regionale di categoria U20, conquistata con due partite intense dove hanno speso moltissime energie fisiche e mentali. Guidati da De Giovanni e con un Monari devastante in battuta, il giovane Pizzol in attacco e un Santi uomo ovunque in difesa, hanno chiuso la settimana in bellezza con una sofferta vittoria espugnando il campo del Conselve conquistando due punti importantissimi per la classifica. Primo set con le squadre che tengono il proprio cambio palla, Monari con un ace fa il primo break 13-15, ed è sempre la battuta a fare la differenza.

Un ace di De Giovanni e Treviso si porta sul 18-21, Vaccari e Bortoletto portano in parità il Conselve 23-23, sono due attacchi di Pizzol e Pol a chiudere il set. Nel secondo Treviso ha un calo vistoso di concentrazione, Conselve va subito sul 6-2, con un muro di Bortoletto e due attacchi di Vaccari ha il massimo vantaggio 18-9 , Treviso non reagisce e con Bernardi si porta sul uno pari. Nel terzo i padroni di casa con due ace di Chielon vanno subito sul 6-2, Basso a muro tiene a galla Treviso 15-11,che raggiunge il Conselve sul 21- pari con un ace di Monari, è un doppio attacco di Pol e un muro di Basso a chiudere il set.

Nel quarto è ancora Monari in battuta a dare il primo break 8-10, reazione del Conselve con Vaccari e Bernardi che raggiunge e sorpassa gli ospiti 17-12, con Monari e Pizzol Treviso si porta sul 22-22, che vanifica tutto con tre errori consecutivi che regalano il due pari ai padroni di casa. Tie break con Treviso avanti 4-8 al cambio campo, Conselve si avvicina con Chielon, sono Monari e Pol a mantenere l'esiguo vantaggio 11-13, è poi un ace di Maniero a riportare in parità le due squadre 13-13, Treviso tiene la giusta concentrazione e dopo cinque mach point neutralizzati dal Conselve è un errore di Zorzi a dare la sospirata vittoria ai trevigiani.