Trasferta amara per il Volley Treviso in terra padovana: vince il Monselice

Dopo una partita così intensa chissà se per Zanin il bicchiere è mezzo vuoto o mezzo pieno. Treviso ha tenuto testa per tutta la partita ai più quotati avversari, secondi in classifica e squadra che sbaglia poco e che con una difesa che ti costringe ad attaccare più volte per fare punto. In casa trevigiana c'è però il rammarico di aver sprecato troppo nei momenti cruciali della gara, ma anche la soddisfazione di aver visto i propri ragazzi giocare alla pari con intensità e giocate da grande squadra per tutto l'incontro.

Primo set con Monselice avanti 6-3 con un muro di Ballerio, Treviso raggiunge la parità sul 10-10 con Gavoni e un ace di De Grandis. Monselice raggiunge il massimo vantaggio sul 20-15 per poi chiudere il set con Ballerio. Nel secondo parità nella prima parte di set, 11-11, con Basso Treviso allunga per poi farsi riprendere da Drago. Due ace consecutivi di Porro danno un break al Treviso sul 21-23, ed è sempre la battuta, questa volta di De Santis a riportare le due squadre in parità per il 24-24, Treviso gioca con troppa frenesia e non riesce a gestire in modo adeguato gli ultimi palloni e Monselice ne aprofitta per portarsi sul 2-0.

Treviso però non ci sta e con le battute di Basso e Porro va in vantaggio sul 10-5, ma Monselice con i soliti Drago e Garghella lo raggiunge sul 15-15. Sono poi Rossignoli e Bellia a rimettere in careggiata Treviso per il 19-22, vincendo poi il set. Nel quarto è invece uno scatenato Bellia a tenere in equilibrio la gara mettendo a terra palloni pesanti per il 11-11. Con Dal Col e Pol Treviso fa poi il break decisivo sul 17-21, con un muro di Porro e un errore del Monselice si porta in parità. Tie break che si apre con due muri di Basso, al cambio campo è 8-6 per Treviso, vantaggio che mantiene fino al 11-13, ma con un muro di Bernard Monselice pareggia sul 14-14 per poi chiudere la partita con un contrattacco di Ballerio dopo una difesa di Drago.