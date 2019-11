Volley Treviso, il Montecchio interrompe la striscia positiva degli orogranata

Brusco stop per i giovani orogranata nello scontro diretto per il primato in classifica contro il Sol Lucernari Montecchio, in occasione della sesta giornata del campionato di serie B andata in scena sabato 23 novembre in Ghirada. Montecchio, che si conferma una squadra esperta e molto ben organizzata, ha lasciato pochissimo spazio alle intenzioni dei trevigiani conducendo il gioco per tutta la gara. Solo nel terzo set i padroni di casa hanno rialzato la testa e sfiorato la conquista del parziale, ma alcune incertezze nei momenti decisivi sono risultate fatali e gli ospiti, con molto cinismo, hanno chiuso i giochi ai vantaggi (26-24).

I set – Zanin schiera la stessa formazione vista contro Padova: Bellia opposto a Porro, Ceolin e Pizzol schiacciatori, Crosato e Dal Col al centro e Milini libero. Inizio equilibrato per le due formazioni: è Treviso ad andare per la prima volta in vantaggio (5-3). I vicentini ricuciono riuscendo a mettere in difficoltà la ricezione orogranata e concretizzando i contrattacchi (8-8), poi passano in vantaggio grazie a un muro su Bellia. Zanin cerca di fermare subito il momento no in fase di ricezione con un time out che non sortisce gli effetti sperati (9-15). Porro mette a segno un ace, ma gli ospiti riconquistano subito la battuta e continuano a picchiare dai nove metri. Ordinati a muro e precisi in contrattacco si portano sul 22-12 e amministrano il vantaggio fino a vincere il parziale (16-25).

II set - I trevigiani provano con fatica a trovare soluzioni in attacco, riuscendo a stare sempre sulla scia degli ospiti; Porro con un buon turno in battuta trova il vantaggio (11-9), ma gli attaccanti avversari fanno il bello e il cattivo tempo ben serviti dal regista Sartori. Le due squadre si alternano al comando e Treviso arriva sul 17-15, ma gli ospiti ribaltano la situazione grazie alle battute insidiose di Flemma (18-19); Bellia con una bordata da seconda linea riporta la parità, poi Pranovi, insieme a Bertelle vera spina nel fianco per gli orogranata, con un attacco e un ace fa arrivare i suoi sul 23-19. Crosato conquista il ventesimo punto in primo tempo, ma i vicentini sono più lucidi nei momenti decisivi e in due azioni chiudono il parziale.

III set - Sono Bellia e Porro a provare a farsi carico della squadra a inizio terzo set: il primo con degli attacchi potenti da zona due e il secondo con due ace consecutivi portano la squadra sul 7-5. Montecchio però non cala il ritmo e con la solita pressione sulla ricezione trevigiana riesce a renderne prevedibile il cambio palla. Zanin prova a inserire Comacchio per Pizzol, ma la musica non cambia: i vicentini coprono tutto il campo in difesa e Treviso, in affanno, non trova alternative (9-14). Zanin ferma il gioco con un time out e i suoi accorciano le distanze (14-15). Montecchio aumenta il distacco, poi arriva un ace di Porro ed è 17-18: ne segue un punto a punto con diversi errori da entrambe le parti, Dal Col a muro e Bellia e Ceolin in attacco tengono accese le speranze ma i vicentini approfittano di qualche disattenzione in campo orogranata e con un muro finale chiudono set e match (24-26).

“Ci hanno letteralmente tolto l’aria nel primo set - sintetizza l’allenatore orogranata Michele Zanin – capitalizzando tutte le occasioni che hanno avuto. Per quasi tutta la partita abbiamo sofferto la loro battuta e di conseguenza faticato in cambio palla, senza riuscire a trovare soluzioni in attacco. Contro una squadra come Montecchio è necessario fare le cose con qualità e con costanza e oggi non ci siamo riusciti. Sicuramente è una partita dalla quale una squadra giovane come la nostra può ricavare molti insegnamenti, soprattutto per quanto riguarda la gestione della tensione”.

VOLLEY TREVISO – SOL LUCERNARI MONTECCHIO 0-3 (16-25, 20-25, 24-26)

VOLLEY TREVISO: Dal Col 5, Porro 7, Crosato 5, Pizzol 3, Comacchio 0, Maggio L, Cattarin ne, Cavasin ne, Pegoraro ne, Bellia 13, Ceolin 8, Milini L. All: Zanin

SOL LUCERNARI MONTECCHIO: Bertelle 16, Zivojinovic 0, Roncari 0, Flemma 10, Battocchio L, Sartori 2, De Fortunato 0, Carlotto L, Pranovi 16, Franchetti 7, Frizzarin 6, Detogni ne. All: Bozzo

Volley Treviso: ace 9, muri 6, battute sbagliate 12, errori 18

Sol Lucernari Montecchio: ace 11, muri 5, battute sbagliate 12, errori 19

Durata set: 23’, 26’, 32’, tot 1h 27’

Abitri: Pettenello e D’Amico di Padova