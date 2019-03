Netta vittoria del Volley Treviso: contro l'Invent San Donà finisce sul 3-0

Con gli storici rivali del San Donà non è mai una sfida banale, ma un Volley Treviso ordinato e determinato ha fatto sua la gara in modo netto e le temute battute di Mian e Squarzone sono state contenute dalla ricezione trevigiana, frutto del lavoro svolto in palestra durante la settimana. Così per il San Donà, tolta la loro arma principale, è stato difficile tenere il passo al Treviso. La serie di battute di Pol, i 5 ace di Porro e la continuità di tutta la squadra hanno minato la ricezione del San Donà che non ha trovato le misure necessarie per tenere testa a questo Treviso.

Il primo set si apre con una serie di battute di Pol e con Bellia in attacco Treviso si porta subito avanti 5-1 e 8-1. Per il San Donà è Mian l'unico capace di impensierire Treviso e con un muro di Polo accorcia le distanze, ma sono Pol e Basso ad allungare fino al 18-9, mentre con un ace di Dal Col e due ace di Porro Treviso dà il definitivo colpo alle speranze di rimonta del San Donà e chiude il set con un magistrale primo tempo di Basso servito con un bagher da Porro. Il secondo set è invece in equilibrio nella prima parte, le battute di Porro fanno tremare la ricezione ospite e Treviso si porta sul 14-8 con Pol autore di colpi d'alta scuola. Poi, con Rossignoli Treviso mantiene il vantaggio e chiude il set con l'infermabile Pol. Nel terzo Cruciani cambia assetto alla squadra inserendo in zona 4 Gasperini e portando Mian opposto ma l'esito non cambia: un muro di Dal Col porta Treviso sul 10-6, gli ospiti con Gasperini e Mian si avvicinano fino al 14-12, poi Porro trova in Dal Col e Pol due terminali infermabili per il 16-12, vantaggio che aumenta fino al colpo finale di Pol che chiude set e partita che consolida il sesto posto in classifica.

VOLLEY TREVISO – INVENT VT SAN DONA’ VE 3 - 0 (25-13, 25-17, 25-16)

VOLLEY TREVISO: Dal Col 6, Porro 7, Rossignoli 7, Tonello 1, Pol 16, Carlesso L, Spagnol 1, Pizzol n.e, Basso 6, Bellia 8, Callegaro 0, Ostuzzi n.e, Milini L. All. Zanin.

SAN DONA’: SQUARZONI 3, PEGORARO 2, BETTIN 0, CADAMURO L, GASPARINI 2, GENNARO, MIAN 10, POLO 3, MARTIGNAGO 0, PIAZZA 1,PALMARIN 4, DE ANGELIS 0, SPANA; L, ALL. CRUCIANI

Durata set: 21,27,23, totale 1 ora e 13 minuti

Arbitri: Marco ZANON di PD e Corrado FASCINA di PD

Volley Treviso: battute sbagliate 11, ace 9, muri 8, errori 8

SAN DONA’: b.s. 8, ace 1, m. 6, err 17