Bella vittoria per il Volley Treviso: battuti gli storici rivali del San Donà

Treviso va a prendersi 3 punti d'oro contro i rivali storici del S. Donà in una partita dove il muro da una parte e la battuta dall'altra sono stati determinanti nello svolgimento della gara. Non è bastato al S. Donà le battute di Mian (3) e Squarzone (7) a portare a casa la vittoria, più squadra Treviso dove tutti hanno giocato a un buon livello, anche chi è subentrato dalla panchina. Zanin è partito con la diagonale Porro – Bellia , Pol – Ostuzzi in zona 4, Basso – Dal Col centrali e libero Carlesso. Bellia, partito un po' con il freno a mano tirato, ha ripagato la fiducia del coach disputando un' ottima gara risultando il best score dell'incontro. Primo set in equilibrio con Ostuzzi in attacco e Basso a muro a tenere a galla Treviso fino al 17 pari , poi con 2 ace consecutivi di Cadamuro S. Donà allungava e si portava sull 1-0. secondo e terzo set con Treviso che partiva fortissimo per poi amministrare il vantaggio fino al termine dei set. Nel quarto sotto 7-4 Treviso reagiva portandosi in vantaggio 12-8 con uno scatenato Bellia e un ordinato Ostuzzi . S. Donà sotto di 4 , con 3 ace consecutivi di Squarzone ha raggiunto Treviso sul 23 pari, ma è Bellia che chiude la gara portando a casa la meritata vittoria.

INVENT V.TEAM S.DONA’ VE-VOLLEY TREVISO 1 - 3 (25-23, 19-25, 21-25, 23-25)

VOLLEY TREVISO: Dal Col 5, Porro 1, Rossignoli n.e, Tonello 0, Pol 10, Carlesso L, Spagnol 2, Pizzol 4, Basso 12, Bellia 20, Callegaro n.e, Ostuzzi 16, Milini L. All. Zanin.

SAN DONA’: SQUARZONE 12,PEGORARO 12, BETTIN N.E, MENGO L, CADAMURO 5, GASPARINI 0, ESPOSITO 7, MIAN 15, POLO 9, MARTIGNAGO L,STEFANETTO 0, PALMARIN N.E, DE ANGELIS 2, ALL. CRUCIANI

Durata set: 27,27,27, 28, totale 1 ora e 58 minuti

Arbitri: Silvia LONGO di RO e Tobia SOLIMENO di RO

Volley Treviso: battute sbagliate 11, ace 6, muri 15, errori 13

SAN DONA’: b.s. 17, ace 15, m. 10, err 10