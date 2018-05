Ultima di campionato amara per il Volley Treviso: in casa vince lo Sloga Tabor

TREVISO Nell'ultima partita di campionato Treviso cede a uno Sloga venuto a giocarsi la salvezza, sugli spalti le telecamere dell'emittente triestina Televita che dimostra quanto fosse importante la gara per lo Sloga. Primo set con il cambio palla che fa da padrone, il primo break è dello Sloga con Ivanovic 14-16, Treviso ritorna in parità con Pol, 20-20. un muro di Tonello e un attacco di Pol chiudono il set. La reazione dello Sloga è rabbiosa con Kante e Umek, 0-4, Treviso è frastornato e non reagisce, con Princi a muro il vantaggio aumenta 9-18, paura per Pol che su un recupero va a sbattere con la spalla e la testa sulla ringhiera che delimita il campo per fortuna è solo una forte contusione. Alla ripresa del gioco due errori del Treviso danno la parità all'incontro.

Terzo set che comincia come era finito il secondo, la battuta di Vettoraz fa male e con Kante a muro lo Sloga va sul 2-5, un Treviso spaurito non oppone nessuna resistenza, Cettolo è il più incisivo degli avversari sia in attacco e a muro, 9-13 e 11-20. con un errore dei padroni di casa si porta sul 2-1. nel quarto, inspiegabilmente lo Sloga smette di giocare, con tre ace consecutivi di Pol e tre di Zanatta Treviso prende fiducia, 11-3, Umek prova a risvegliare i suoi compagni, 12-7,con due attacchi Venturini toglie ogni speranza e un doppio Basso chiude il set portando le due squadre in parità. tie break che comincia bene per lo sloga con Ivanovic a muro, 0-3, Treviso reagisce con Pol. Tonello a muro e Basso in battuta danno il vantaggio a Treviso 9-7, lo Sloga getta tutte le sue ultime energie, con Cettolo raggiunge la parità sul 12 pari, Treviso annulla il primo match point, nulla può nell'ultima battuta di Cettolo che chiude la partita e che regala la sospirata vittoria/salvezza a Trieste. Prossima gara dei ragazzi di Zanin la finale regionale u20 sabato 12 maggio a Ceneselli (RO) contro Padova.

VOLLEY TREVISO – SLOGA TABOR TELEVITA TRIESTE 2-3 (25-23, 14-25,12-25, 25-16,14- 16)

VOLLEY TREVISO: Dal Col 4 , Monari 2, Basso 10 , Zanatta 7, Tonello 3, Pol 16,Carlesso 0, De Giovanni 0, Ostuzzi n.e, Pizzol 9, Venturini 8, Santi L. All. Zanin.

SLOGA: VATTOVAZ 6, PRINCI 7, BOLOGNESI 0, CAVDEK L, IVANOVIC 6, CETTOLO 17, COLLARINI 0, D';ORLANDO N.E, PRIVILEGGI L,IACCARINO N.E, KANTE 12, RIMBALDO 2, UMEK 17,ANTONI 1, ALL. JEROVIC

Durata set: 30,30,22,27,19 totale 2 ore e 20 minuti

Arbitri: Paola LOPS di PD e Giuliano ZAMBELLI TORTOI di BL

Volley Treviso: battute sbagliate 11, ace 9, muri 5, errori 27

SLOGA: b.s. 9, ace 8, m. 9, err 21