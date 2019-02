Serie B, il Volley Treviso surclassa Udine e vince con un netto 3-0

Era una partita da vincere e il Treviso la vince sbarazzandosi del fanalino di coda del girone in poco più di un'ora e si porta a casa 3 punti importanti per la classifica. Ad ogni inzio set le battute di Pol, Porro e Basso hanno creato un divario enorme che Udine non è mai stato capace di colmare. Non è bastata la grinta contro un Treviso superiore fisicamente e tecnicamente e che ha fatto esordire in serie B Codato Giulio, centrale dell'under 18.

Primo set con Porro in battuta e Pol in attacco e Treviso va subito avanti 8-2, con Basso a muro e Rossignoli in attacco allunga fino al 21-12 per poi chiudere con un attacco di Pol. Nel secondo con Spagnol e un muro di Rossignoli Treviso fa subito il vuoto 5-1, vantaggio che si concretizza con gli attacchi di Pol e Spagnol e con un primo tempo di Basso si porta sul 2-0. Il terzo set è fotocopia dei primi due set con Pol in attacco e Basso a muro e Treviso si porta sul 13-6, vantaggio che amministra in modo egregio, tanto che Zanin fa esordire il giovane centrale dell'under 18 Giulio Codato che lo ripaga subito con un attacco per il suo primo punto in serie B, mentre ci pensa Paolino Porro con un ace a chiudere set e partita.

VOLLEY TREVISO- VOLLEY BALL UDINE 3-0 (25-15, 25-16, 25-17)

VOLLEY TREVISO: Dal Col 3, Porro 3, Rossignoli 9, Baruta 0, Pol 15, Carlesso L, Spagnol 10, Pizzol n.e, Basso 10, Bellia 1, Codato 1, Ostuzzi 3, Milini L. All. Zanin.

UDINE: BELTRAMINO 0,SIGURA 2, FERRARA L, TOMASINO 1,SESSOLO 7, GATTO 5, BRANELLA 1, SALA 0, TOCH N.E,CARPANESE 5, AITA 5, DEL ZOTTO 0, MSATFI 2, DA PIT L, ALL. MENEGAZZO

Durata set: 23,24,22, totale 1 ora e 15 minuti

Arbitri: Riccardo GIOIA di VR e Francesco MISCHI di VR

Volley Treviso: battute sbagliate 10, ace 8, muri 7, errori 10

UDINE: b.s. 9, ace 2, m. 0, err 10