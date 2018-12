Serie B: Treviso vince anche contro il Fai Zanè e fanno tre vittorie consecutive

Treviso vince la sua terza partita consecutiva che va a consolidare la sua classifica in una gara altalenante dove le due squadre si sono rincorse per tutto il match. Pol decisivo in attacco e sicuro in ricezione, Basso a muro (6) sono gli artefici di questa vittoria, lo Zanè, senza il suo opposto titolare Kusmina, guidato dall'ex Niero e con ex Roman decisivo in attacco hanno tenuto in bilico la gara, per poi arrendersi al t.b. Primo set Treviso subito avanti (4-9) si fa raggiungere sul 12 pari, set in equilibrio fino al 25 pari che Ostuzzi chiude con un ace . Nel secondola musica non cambia (7-12) per Treviso con due muri consecutivi di Basso,Treviso raggiunge il massimo vantaggio con Pol (10-18) e si porta sul 2-0 con un attacco di Ostuzzi. Terzo set con Spagnol da una parte e Roman dall'altra a tenere viva la gara fino a metà set , nel finale alcune giocate azzardate e due errori permettono allo Zanè; di accorciare e riaprire la partita. I padroni di casa prendono fiducia e con Roman e Vallartisara si porta avanti 5-1, per poi farsi raggiungere sul 12 pari. E' Niero con due muri consecutivi a ridare fiducia ai suoi compagni che vanno a chiudere e portano le due squadre al T.B. Treviso ricomincia a giocare bene come nei primi due set e al cambio campo conduce 8-5, con un muro di Basso e uno di Pol allunga in modo definitivo e va a prendersi la vittoria dopo un errore in battuta dei padroni di casa.

FAI ZANE’ VI - VOLLEY TREVISO 2 - 3(25-27, 18-25, 26-24,25-21,9-15)

VOLLEY TREVISO: Dal Col 5, Porro 4, Rossignoli 3, Tonello 0, Pol 22, Carlesso L, Spagnol 14, Pizzol n.e, Basso 14, Bellia 11, Callegaro n.e, Ostuzzi 11, Milini L. All. Zanin.

ZANE’: ROMAN V 0,POLETTO 7, SIMONATO N.E, DANIELE N.E, ROMAN F 21, MANFRAN L, CASALIN 1, BAGGIO 12, KOSMINA N.E, MATTIUZZI N.E, NIERO 7, PIAZZETTA 4, VALLORTISARA 22, ALL. SOLIMAN

Durata set: 27,27,27,27,15 totale 2 ore e 15 minuti

Arbitri: Flora ZONTA di TS e Irene SIROCH di TS

Volley Treviso: battute sbagliate 12, ace 3, muri 14, errori 15

ZANE’: b.s. 12, ace 5, m. 7, err 19

