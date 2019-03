Ancora fatale il tie break per il Volley Treviso: il Fai Zanè fa il colpo in trasferta

Un Treviso discontinuo perde il terzo tie break consecutivo. I giovani trevigiani si sono imposti nel primo set con i servizi di Rossignoli e la correlazione muro-difesa, per poi soffrire più del dovuto il ritorno degli ospiti guidati in modo impeccabile dall'ex Niero con Roman e Valloltigara in attacco e Piazzetta a muro. Nel primo set Treviso con il servizio di Rossignoli fa subito il vuoto per il 7-3, lo Zanè con Roman e Poletto lo raggiunge però sul 11-11. L'llungo definitivo del Treviso arriva con Pol in attacco e Tonello in battuta per il 20-18, ma a chudere il set è un ace di Pol.

Nel secondo set l'equilibrio viene interrotto da un muro di Porro e un ace di Bellia per il 19-16, ma lo Zanè raggiunge Treviso sul 21-21 con Poletto, ma il muro di Dal Col annulla il primo set point per poi cedere ad un attacco di Valloltigara che porta le due squadre in parità. Nel terzo Bellia e Rossignoli portano avanti Treviso fino al 15-10, vantaggio che aumenta fino al 20-12 per chiudersi con un errore dello Zanè. Nel quarto è invece lo Zanè ad imporsi fin dall'inizio con Vallortigara e Baggio per il 7-10 e il 8-13. Treviso prova a reagire con Rossignoli e Basso ma non riesce a recuperare il vantaggio dello Zanè che chiude il set con un muro di Poletto. Nel tie break Treviso va sotto 5-2 per poi raggiungere gli ospiti sul 7-7, ma due muri consecutivi di Piazzetta danno il break decisivo. Treviso accusa il colpo e sbaglia l'impossibile in attacco e di fatto consegna il set e la partita allo Zanè.

VOLLEY TREVISO – FAI ZANE’ VI 2-3 (25-19, 24-26, 25-17, 20-25, 9-15)

VOLLEY TREVISO: Dal Col 5, Porro 1, Rossignoli 23, Tonello 3, Pol 7, Carlesso L, Spagnol 7, Pizzol n.e, Basso 9, Bellia 18, Callegaro n.e, Ostuzzi 3, Milini L. All. Zanin.

ZANE’: ROMAN 0 ,POLETTO 14, SIMONATO N.E, VALLORTIGARA 20,REBESCHINI N.E,ROMAN 18 , MANFRON L,CASALIN N.E, BAGGIO 7, MIGLIORIN N.E, KOSMINA N.E, ZORZI 0, NIERO 2, PIAZZETTA 12, ALL. SOLIMAN

Durata set: 23,29,26,27,17, totale 2 ore e 14 minuti

Arbitri: Lorenzo FOPPOLI di MI e Alexander David TATA di MI

Volley Treviso: battute sbagliate 14, ace 11, muri 11, errori 16

ZANE’: b.s. 15, ace 2, m. 14, err 14