Le giovanili dei River/Dragons al “48 Memorial Nando”

Gli organizzatori non si sono scoraggiati dopo aver annullato per forza maggiore (causa pioggia e impraticabilità dei campi) il Memorial a Nando Berardi in programma domenica scorsa. Le due Società Thunders/Dragons e River Stones/Treviso Brothers si sono rimboccate le maniche e hanno riproposto l'evento per domenica 25 marzo, che inizialmente era nato come cornice al quadrangolare degli Amatori. Di fatto è stato modificato il programma e la parte del leone, in questa giornata di full immersion di baseball, la faranno le formazioni U12 e U14 delle due Società opposte alle forti squadre del Padova RedHawks. Il programma avrà il seguente svolgimento: U12: River Stones - Padova RedHawks ore 10.00 - 12.00 prima partita - ore 14.00 - 16.00 seconda partita. Per l'U12, la partita avrà la durata di 6 inning, senza interruzione per manifesta inferiorità o 2 ore.

Per tutto il resto vale quanto disposto dalla CAA Campionati Giovanili. Allievi U14: River Stones - Padova RedHawks ore 10.00 - 12.00 prima partita - ore 14.00 - 16.00 seconda partita. Per l'U 14, la partita avrà la durata di 7 inning, senza interruzione per manifesta inferiorità o 2 ore. Per tutto il resto vale quanto disposto dalla CAA Campionati Giovanili. A tutti i giocatori, allenatori e UDG verrà offerto il pranzo. Alle 16.30: premiazione alla presenza del Capitano del TBB e figlio di Nando, Roberto Berardi, e ad una rappresentativa di giocatori della squadra amatoriale.

Si ringrazia la Società Thunders/Dragons tutta, la Società River Stones con in primis il suo Presidente Moreno Favarotto, la Sig.ra Bruna Cavasin e tutti i genitori degli atleti che hanno contribuito alla realizzazione, in tempi brevissimi, del “48 Memorial Nando”. A.S.D. RIVER STONES BASEBALL & SOFTBALL TEAM TREVISO BASEBALL BROTHERS L'Addetto Stampa Paolo Basso Per il “48 Memorial Nando” giocato dagli amatori si dovrà attendere la prima domenica libera da impegni di campionato. Vi aspettiamo numerosi !