I Riverstones esportano il baseball e il softball a Montebelluna

In attesa di poter avere il giusto spazio nelle scuole del Comune di Maserada, i Riverstones si sono resi disponibili a propagandare le nostre discipline anche al di fuori dei confini Maseradesi. In occasione delle 2-3 Giornate dello Sport nelle Scuole italiane, la nostra Società è stata invitata giovedì 2 marzo dalla scuola materna di S. Andrea di Montebelluna per tenere con le scolaresche un breve corso propedeutico al baseball & softball. Per i due allenatori Moreno Favarotto e Paolo Basso, che curano il baseball & softball nelle scuole per i Riverstones, è stato facile prendere la "palla al balzo" e assicurare ai piccolissimi, e speriamo futuri giocatori, una mattinata di sanissimo divertimento ludico con palla e mazza. All'unisono i due allenatori hanno così commentato questa esperienza: "E' stata una vera festa da ripetere vuoi per l'entusiasmo che abbiamo incontrato tra i piccoli, vuoi per la grande disponibilità delle bravissime maestre che seguono con amore questi giovanissimi e a cui va il nostro plauso". Domani 3 marzo, finalmente, sempre nell'ambito delle Giornate dello Sport, i Riverstones saranno presenti a Candelù con due classi elementari della locale scuola. La filosofia della Società è fondata sulla diffusione dei nostri sport a 360° ma ci piacerebbe poterlo diffondere soprattutto nel territorio in cui stiamo lavorando senza disdegnare l'eventuale insegnamento in qualsiasi scuola della provincia Trevigiana che ne facesse richiesta anche perchè la "palla al balzo" puoi solo prenderla, o colpirla…! L'importante è non lasciarla cadere…!!! A.S.D. RIVERSTONES BREMAS BASEBALL TEAM Addetto Stampa Paolo Basso