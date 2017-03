I Riverstones organizzano il 2° torneo indoor "Città di Maserada sul Piave"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Fervono i preparativi per l'organizzazione del 2° Torneo organizzato dai RiverStones che sarà giocato domenica 26 marzo 2017 presso la palestra di Candelù. La formula della manifestazione vede coinvolte la squadra U12 della società che giocherà con altre cinque squadre in un girone all'italiana con semifinali e finali. Si inizierà con le partite alle 9,30 e terminerà alle 17,00. A seguire le premiazioni. Per l'occasione sono state invitate le massime Autorità Comunali e i Presidenti FIBS Nazionale e Regionale. Queste le squadre che hanno aderito: Rangers di Redipuglia, Europa di Bagnaria Arsa, Delfini di Latisana, Pumas di Ponte di Piave e i Thunders di Castelfranco Veneto. Per la buona riuscita del Torneo sono coinvolti come sempre i genitori, colonna portante della società, che dovranno gestire al meglio tutta l'organizzazione. Torta garantita per tutti i ragazzi e le ragazze delle scuole elementari del territorio che interverranno come spettatori. Nei prossimi giorni comunicheremo calendario e manifesto. A tutti buon lavoro. A.S.D. RIVERSTONES BREMAS BASEBALL TEAM L'Addetto Stampa Paolo Basso