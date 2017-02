"Road To Foro", all'Eurosporting Treviso i Campionati Provinciali di IV Categoria

TREVISO Verso Roma, tappa obbligata Treviso. All'Eurosporting di viale Felissent è tempo di Campionati provinciali di quarta categoria, maschile e femminile (doppi compresi). Sono ben 155 i partecipanti che sino a domenica 5 marzo, giorno delle finalissime, si confronteranno sui campi in terra rossa del circolo trevigiano. Si tratta ad oggi del terzo torneo in Italia per numero di iscritti. E proprio nella Capitale i migliori della competizione disputeranno il master finale a maggio, che si svolgerà nel suggestivo scenario del Foro Italico. Da qui il nome della competizione, chiamata "Road to Foro".

Alta in particolare la qualità offerta dal tabellone maschile, con ben 22 giocatori di classifica 4.1. Tra questi, la palma del pronostico spetta a Marcello Chiozzi (Circolo Ospedalieri) e a Sandro Silvestrin (Sporting Vittorio Veneto). Possibili outsider le racchette di "casa" Nicola Gioseffi, Luca Favaro, Marco Bortoletto e il giovane Marco Mason. Exploit di partecipanti anche nel doppio maschile, che sembra aver suscitato un particolare fascino nei giovani talenti della scuola tennis dell'Eurosporting: 6 le coppie under 18 al via. Più in generale, riflettori puntati sui favoriti Alessandro Finco e Renzo Bonato del Tc Montebelluna e sugli sfidanti Mario Carnio e Francesco Michielin (Dlf Treviso).

Ogni giorno match al via dalle 17 alle 22, con diretta live di una partita nella pagina Facebook di Eurotennis Club Treviso, visibile anche nel canale Youtube di Mondo Eurosporting. Semifinali in programma sabato 4 marzo alle 10, domenica finali alla stessa ora.