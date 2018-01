Roberto Boninsegna e i grandi del calcio insieme per una serata tra sport e beneficenza

SILEA L’amministrazione comunale di Silea invita la cittadinanza alla serata solidale a tema sportivo, che si terrà venerdì 2 febbraio alle ore 20, presso l’auditorium parrocchiale di Silea.

Ad aprire la serata sarà Roberto “Bonimba” Boninsegna che presenterà il libro “Gli invincibili di Bonimba”, realizzato da Adalberto Scemma, giornalista sportivo di fama nazionale, in cui racconta l’esperienza vissuta da entrambi nella squadra dell’Oratorio S. Egidio di Mantova, a cui venne attribuito il nome di “Invincibili”. A seguire Alessandro Pilloni ed Andrea Santonastaso porteranno in scena lo spettacolo teatrale “La Pugna e la Pipa – un mondiale per sempre”, già presentato in alcune piazze italiane, basato sulla partecipazione della Nazionale Italiana al Campionato Mondiale del 1982, disputato in Spagna. Infine, ci sarà spazio per gli interventi di Zigoni, Gregori, Faloppa e tanti altri protagonisti dello sport.

Il ricavato della serata verrà ripartito tra l’Associazione Onlus “Senza filtro” che, fondata a Treviso nell’agosto 2017, si occupa della divulgazione di informazioni sul trapianto d’organo a quanti ne sono in attesa, offrendo anche supporto psicologico, e la Cooperativa Sociale Onlus “La Grande Casa” che si occupa di progetti di accoglienza. Lo spettacolo, patrocinato dal Comune di Silea, è organizzato da “Zanatta Caffè” e “Plastigrafica”, in collaborazione con “XI di Marca”, “Retee20pmi” e “SGCommunity.it”. Il Sindaco Rossella Cendron commenta: “Come sempre, rivolgo il mio appello alla cittadinanza a rivolgersi numerosa alla Caffetteria Centrale “Zanatta Caffè” di Silea per prenotare i propri posti e sostenere assieme a noi questa iniziativa. Una serata speciale sia per i valori di solidarietà che trasmette, sia per il tema sportivo, sempre caro alla nostra comunità, che porterà nel nostro territorio dei personaggi di rilievo nell’ambito calcistico. Ringrazio a nome di tutta la comunità quanti si sono spesi anche quest’anno per la buona riuscita dell’evento. Vi aspetto!” E’ possibile ricevere informazioni in merito alla prenotazione dei posti per la serata presso la Caffetteria Centrale “Zanatta Caffè” di Silea: 0422-360222, zanatta@zanattacaffe.it