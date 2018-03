Imoco Volley: Robin De Kruijf vola in Olanda per operarsi al ginocchio sinistro

CONEGLIANO Non sono giorni facili in casa Imoco. Dopo le recenti sconfitte che hanno visto sfumare la conquista della Coppa Italia e la messa in discussione del primato in campionato, il pensiero più grande per la squadra rimane l'infortunio alla centrale De Kruijf, pedina chiave nella formazione della squadra trevigiana.

Dopo le visite specialistiche a cui la giocatrice si è sottoposta in questi giorni ad opera dello staff medico della nazionale olandese, De Kruijf ha fatto sapere ai suoi tifosi che verrà operata nei prossimi giorni in Olanda, come da accordi con lo staff medico della società gialloblù. L'operazione riguarda il menisco del ginocchio sinistro recentemente infortunato, e l'ipotesi sui tempi di recupero sarà possibile solo nei giorni seguenti, dopo aver valutato la complessità dell'intervento stesso. Stando alle prime ipotesi i tempi di recupero dovrebbero aggirarsi intorno ai trenta giorni.