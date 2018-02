Roller day a tutta velocità: in piazzale Burchiellati due gare di sprint sui pattini

TREVISO Il Roller Day si arricchisce di due eventi inediti. Non solo maratona, mezza maratona e Family Roller: domenica 11 marzo, a Treviso, arriveranno in città anche gli assi della velocità sui pattini.

Per la prima volta, infatti, la manifestazione organizzata dalla Polisportiva Casier offrirà due gare di puro sprint: i 100 metri in corsia, specialità nuovissima per il pattinaggio, che di recente ha fatto apparizione anche nei grandi eventi internazionali, e l’Alpine Speed Slalom, una sfida tra i paletti, sul modello dello sci alpino, con partenza da una pedana sopraelevata. “Cercheremo di mettere in vetrina le varie anime del pattinaggio corsa - spiega Bruno Sartorato, presidente della Polisportiva Casier -. Avremo gli assi della velocità pura, che si affronteranno su un rettilineo di 100 metri in più sfide ad eliminazione, e gli specialisti dello slalom, un’altra prova di grande spettacolarità che poi, una volta conclusa la gara, senza l’utilizzo della pedana di partenza sopraelevata, sarà aperta a tutti, bambini compresi. L’obiettivo del Roller Day non è soltanto quello di offrire lo spettacolo dei campioni, ma anche di dare ai semplici appassionati la possibilità di mettersi alla prova”.

Grazie al Roller Day, che tornerà dopo un anno d’assenza (nel 2017 non si trovò una data disponibile), Treviso si prepara a diventare la capitale del pattinaggio. Il piatto forte della domenica sarà la maratona, che si svilupperà sull’ormai tradizionale circuito dentro e fuori le mura, da Porta Carlo Alberto a Porta Calvi. Un evento che sta richiamando al via atleti da tutti Europa, perché di fatto aprirà la stagione della grandi maratone internazionali. Oltre alla gara regina, si svolgeranno sullo stesso percorso la mezza maratona e la Family Roller, altro esempio di promozione delle attività rotellistiche attraverso il coinvolgimento di chi non pattina abitualmente e, per una domenica, potrà approfittare di un percorso stradale completamente chiuso al traffico: famiglie e squadre scolastiche sono ovviamente le benvenute. Nel pomeriggio, poi, in Piazzale Burchiellati, al Roller Day Village, aprirà la Rollerblade School: il team di atleti e istruttori della famosa azienda di pattini in linea attende grandi e piccoli pattinatori, anche alle prime armi, per avvicinarli ai segreti di uno sport che non passa mai di moda. Appuntamento, davvero per tutti, a domenica 11 marzo.