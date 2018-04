Roncadelle: nel weekend arriva la doppietta per la Borgo Molino Rinascita Ormelle

ORMELLE Una giornata stellare e storica quella di domenica a Ormelle. Società organizzatrice e vincitrice sia nella categoria allievi che nella categoria juniores. Il Borgo Molino Rinascita Ormelle ha messo in cantiere una giornata di sport e ciclismo all'insegna anche del ritrovo e delle famiglie e si è pure vinta le due gare messe in cantiere.



"Una giornata perfetta - ha affermato Pietro Nardin presidente del sodalizio trevigiano - Una grande soddisfazione aver trionfato tra gli allievi e rotto finalmente il ghiaccio tra gli juniores. Già due settimane fa gli allievi guidati sapientemente dal diesse Andrea Toffoli avevano vinto con il friulano Lorenzo Ursella, a Cappella Maggiore e stavolta la replica addirittura in casa. A completare l'ordine d'arrivo anche il quinto posto di Maicol Comin, che in cinque gare è entrato nei piazzamenti tra i primi cinque. E poi finalmente la vittoria addirittura in casa con la volata imperiosa dell'ucraino Voijslav Peric che aveva già sfiorato più volte il podio in queste gare di apertura della stagione. Che dire? Mai mi sarei aspettato un così importante successo. Figurarsi poi nelle gare organizzate da noi e praticamente vicino alla sede della nostra storica società. Quando ho sperato in una giornata perfetta era proprio in una giornata così che avrei voluto festeggiare".



E i festeggiamenti al Borgo Molino Rinascita Ormelle sono andati avanti sino a sera. Un significato importante quello del doppio impegno organizzativo in quanto l'Ormelle sta interpretando ciò che vuole la Federazione Ciclistica, eventi sportivi che coinvolgano più categorie in una grande giornata di festa appunto, di sport e per le famiglie e non solo i corridori, all'insegna della sportività.