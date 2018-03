Ros e Botter in cattedra al 7° Trofeo Giavellotti Trevigiani di Conegliano

CONEGLIANO Giavellotto in cattedra domenica 18 marzo allo stadio comunale Narciso Soldan di Conegliano. Teatro di una giornata dedicata esclusivamente alla specialità, il settimo Trofeo Giavellotti Trevigiani organizzato da Silca Ultralite Vittorio Veneto. Una giornata fredda, sferzata dal vento, che non ha però raffreddato gli animi dei giavellottisti, per uno degli ultimi appuntamenti invernali. Atleta più atteso, il campione di casa, Mauro Fraresso, oggi portacolori delle Fiamme Gialle, già atleta di Silca Ultralite Vittorio Veneto fino al passaggio nel gruppo sportivo militare.

La prestazione da segnalare è però quella di Massimo Ros, la Promessa dell’Atletica Brugnera Friulintagli allenato dal recordman italiano della specialità (con la misura di 84.60), Carlo Sonego. Con 67.44 l’under 23 sale al quarto posto nella graduatoria nazionale stagionale, siglando anche il nuovo primato personale (e il nuovo primato della manifestazione coneglianese). Il friulano ha vinto la categoria Promesse. Nella classifica Senior, primato, con un solo lancio “dimostrativo” arrivato a quota 64.01, per Fraresso, campione italiano di lanci lunghi invernali, di ritorno dalle fatiche della Coppa Europa di lanci di Leira (dove ha conquistato l’ottavo posto con la misura di 74.36). Il Trofeo Giavellotti Trevigiani, per la miglior prestazione tecnica è andato a Federica Botter (Brugnera Friulintagli), allieva capace di lanciare l’attrezzo a quota 52.59. Tra i risultati da mettere in luce, quelle dell’allievo Michele Fina (Brugnera Friulintagli) primo con la misura di 63.16 e di Elena Felet, portacolori di casa Atletica Silca Conegliano, prima Junior con 39.60 (nuovo primato personale). I vincitori di ogni categoria hanno avuto in dono un giavellotto da gara.

“Anche se la giornata non è stata meteorologicamente una delle migliori, la manifestazione ha avuto un buon numero di partecipanti attratti da questa formula organizzativa che dà risalto alla specialità in un periodo non propriamente competitivo in quanto di transizione tra l’inverno e le gare estive - ha detto il tecnico di casa Silca, Emanuele Serafin, responsabile tecnico dell’evento – da segnalare anche buone prestazioni agonistiche e primati personali. Ora non resta che prepararci per le prossime gare qui al Soldan, lo Junior Meeting ad aprile e il Meeting Città di Conegliano a giugno”. Accanto a Silca Ultralite Vittorio Veneto nel 7° Trofeo Giavellotti Trevigiani Atletica Silca Conegliano, Maratona di Treviso Scarl, il Comitato Regionale Veneto della Fidal e il Comune di Conegliano (che ha concesso patrocinio e contributo).

Presente anche l’assessore allo sport comunale, Christian Boscariol, l’ex giavellottista Carlo Sonego e il pluricampione italiano master di lanci, Andrea Meneghin. “Abbiamo assistito ad una bella manifestazione dedicata esclusivamente al giavellotto, disciplina affascinante e tecnicamente entusiasmante – ha commentato Boscariol – gli atleti hanno onorato al meglio il nostro amato Stadio Narciso Soldan, con impegno e prestazioni tecniche di rilievo”.

RISULTATI 7° TROFEO GIAVELLOTTI TREVIGIANI

MASCHILI. Allievi. 1. Michele Fina (Atletica Brugnera Friulintagli) 63.16, 2. Michele Damiani (Libertas Valpolicella Lupatotina) 60.81, 3. Lorenzo Bertocchi (Pro Sesto Atletica) 56.61. Junior. 1. Matteo Orian (Aristide Coin Venezia 1949) 52.01, 2. Amar Kasibovic (Atletica Vicentina) 48.81, 3. Tiziano Feletto (Atl-etica San Vendemiano) 43.16. Promesse. 1. Massimo Ros (Atletica Brugnera Friulintagli) 67.44, 2. Thomas Fabricci (Fondazione Bentegodi) 58.42, 3. Jordan Zinelli (Biotekna Marcon) 57.31. Senior. 1. Mauro Fraresso (Fiamme Gialle) 64.01, 2. Lucio Buiatti (Tortellini Voltan Martellago) 40.93, 3. Pierdomenico Piazza (Vittorio Alfieri Asti) 37.42.

FEMMINILI. Allieve. 1. Federica Botter (Atletica Brugnera Friulintagli) 52.59, 2. Milena Busi (Atletica Brugnera Friulintagli) 46.85, 3. Asia Nicodemo (Atletica Brugnera Friulintagli) 43.61. Junior. 1 Elena Felet (Atletica Silca Conegliano) 39.60, 2. Fabiola Avoledo (Atletica Brugnera Friulintagli) 33.58, 3. Anna Toniutto (Team Treviso) 29.05. Promesse. 1. Alessia Checchin (Aristide Coin Venezia 1949) 40.79, 2. Giorgia Bonfante (Fondazione Bentegodi) 20.94. Senior. 1. Giuseppina Parolino (Scuola di Atletica Leggera Catania) 25.31.

