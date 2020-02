Il 1° marzo torna la "rosa di Conegliano"

Quota mille si avvicina. E manca ancora una decina di giorni all’evento. Sono già oltre 800 gli iscritti alla terza edizione della Rosa di Conegliano, la grande corsa dedicata alle donne (ma aperta anche agli uomini) che domenica 1° marzo, per la prima volta, partirà e arriverà in centro a Conegliano. La partenza dei due percorsi, che come al solito si svilupperanno sulle distanze di 6 e 9 chilometri, sarà posizionata nel cuore dell’antica Contrada Granda, tra via XX Settembre e Piazza Cima. Una location di fascino, che fungerà da ulteriore richiamo per l’evento organizzato da Atletica Academy Conegliano e Palextra Events, in collaborazione con il nuovo partner E20 Run.

La manifestazione è aperta anche agli appassionati del Nordic Walking. E la data del 1° marzo, domenica che precede la Festa della donna, non è casuale, considerando che la partecipazione femminile sarà di gran lunga preponderante rispetto a quella maschile. L’adesione alla Rosa di Conegliano può avvenire attraverso il sito keepsporting.com. In alternativa, sono disponibili ben 12 punti d’iscrizione: dieci in provincia di Treviso (Piscina Ranazzurra a Colnù di Conegliano, Farmacia Carli a Conegliano, Farmacia Carraro a Colle Umberto, Farmacia Battistella a Pieve di Soligo, Farmacia di Refrontolo, Sportler a Silea, Just Fit a Conegliano, Borrauto a Conegliano e Montebelluna, Sportway a Conegliano), uno in provincia di Pordenone (Farmacia Vittoria a Sacile) e uno in provincia di Belluno (Sportway a Ponte nelle Alpi).

L’adesione all’evento comprende anche la bellissima t-shirt ufficiale della Rosa di Conegliano, griffata Palextra, e uno zainetto personalizzato in tessuto non tessuto. Il 1° marzo sarà una domenica all’insegna del divertimento e del benessere. Ma la Rosa di Conegliano ha pure un obiettivo solidale: parte del ricavato, dedotti i costi organizzativi, sarà infatti devoluto all’associazione La Nostra Famiglia, che si dedica alla cura e alla riabilitazione delle persone con disabilità. Un motivo in più per non mancare. Domani, sabato 22 febbraio, dalle 10 alle 18.30, al Centro Commerciale Conè di Conegliano, è in programma la prima giornata di distribuzione del kit di partecipazione e sarà anche possibile iscriversi all’evento. Replica poi, sabato 29 febbraio, sempre al Centro Commerciale Conè, quando l’edizione 2020 della Rosa di Conegliano sarà ormai dietro l’angolo. Per ulteriori informazioni: www.larosadiconegliano.com.