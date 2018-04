Roseto senza spine per Treviso: la De' Longhi vince in trasferta 80-98

TREVISO Concentrata e letale, la De' Longhi Treviso Basket non si fa male nel Roseto domenicale di campionato. Nell'importante trasferta di fine stagione i trevigiani mantengono la calma e trovano una vittoria meritata che gli consente di rimanere nelle zone alte della classifica.

Inizio incoraggiante già dal primo quarto di gara per la De' Longhi che parte forte grazie ai punti di Antonutti e Sabatini. I minuti passano ma lo schema sembra rimanere invariato: trevigiani in controllo e padroni di casa in grande difficoltà. Brown sale in cattedra e fissa il risultato del primo tempo sul momentaneo 43-60. Il riposo negli spogliatoi non fa perdere la concentrazione ai trevigiani che tornano in campo ancora più motivati. La terza frazione di gioco è un massacro per Roseto: i canestri di Antonutti portano il parziale sul 64-80 e così, nell'ultimo quarto gli ospiti possono controllare il risultato, giocando con il cronometro. Al fischio finale il tabellone segna il punteggio di 80-98. Ventinove i punti di Antonutti, 24 quelli di Brown. Treviso può tornare a sorridere.