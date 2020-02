Rucker Sanve si impone anche a Cremona

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La Rucker Sanve espugna il PalaRadi di Cremona col punteggio di 71-61, e lo fa dopo un overtime proprio come all’andata. Inizio cupo dei bianconeri che non riescono a finalizzare né da oltre l’arco né vicino a canestro, merito una super difesa degli oroamaranto. Bona è scatenato e chiude i primi due parziali di gioco con 22 punti (sui 33 totali di squadra del 1º tempo), ma la Rucker sembra non voler mollare la presa e, complice sia una difesa più arcigna sia l’infortunio proprio dello sfortunato Bona, riesce a recuperare il margine sino al -7 a 1’ e poco più dalla fine. Sale in cattedra allora il giovane Durante (26 punti a referto per lui), che con una pesantissima bomba, un 1/2 dalla lunetta ed un layup porta i suoi al supplementare dopo l’ultimo timeout a disposizione di coach Mian. Un piazzato di Gatto apre l’overtime, la Rucker stringe i ranghi e sancisce dalla lunetta il terzo successo esterno di fila. Ufficio Stampa Rucker Sanve

Gallery