Rucker Sanve, primo scivolone in casa con Monfalcone

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Monfalcone espugna il PalaSportSystem Prima sconfitta di questa stagione sul parquet di casa per la Rucker Sanve che questa volta non riesce a completare la rimonta negli ultimi subendo l’aggressività degli ospiti. Il primo canestro della partita è realizzato dagli ospiti, immediata la risposta dei padroni di casa con Toniato con successiva schiacciata di Vedovato che propizia un mini-break. Monfalcone rientra e impatta San Vendemiano a quota 7. Da questo punto in poi l’equilibrio tra le due squadre regna e il primo quarto finisce con il punteggio di 21-16 grazie a un tiro realizzato da Gatto da metacampo con 0,5 secondi sul cronometro. Nel secondo quarto la Rucker parte forte infliggendo il massimo vantaggio (28-21) con la tripla del solito Preti. Anche dopo questo miniparziale Monfalcone riesce a reagire rientrando in partita e raggiungendo i padroni di casa a quota 32 con la tripla di un eccellente Casagrande. Il terzo quarto inizia ma San Vendemiano rimane negli spogliatoi subendo l’aggressività avversaria e andando fino al -11 a 5 minuti dal termine del quarto. I ragazzi di Mian ricuciscono lo svantaggio fino al -6 con la tripla di Gatto. Nell’ultimo quarto Monfalcone mantiene il vantaggio accumulato precedentemente ma negli ultimi minuti i padroni di casa trovano -1 con Tassinari a 30 secondi dal termine. Schina realizza prima 2/2 ai liberi e successivamente ½ sempre ai liberi. Tassinari realizza prima un tiro da due punti e poi subisce fallo e fa 2/2 ai liberi portando San Vendemiano a -1 a 10” dal termine. Non viene fischiato l’ultimo fallo tattico ai danni degli ospiti, il cronometro arriva a 0 e Monfalcone vince. Campionato nazionale Serie B San Vendemiano, 18 gennaio 2020 Rucker Sanve vs Pontoni Falconstar Basket Monfalcone 68-69 Parziali: 21-16, 11-16, 13-19, 23-18. Rucker Sanve: Andrea Tassinari 14 (3/5, 2/8), Tommaso Gatto 13 (1/3, 3/5), Antonello Ricci 12 (3/6, 2/6), Jacopo Preti 9 (0/3, 3/9), Edoardo Rossetto 8 (1/2, 2/5), Jacopo Vedovato 5 (2/7, 0/0), Luca Toniato 3 (1/4, 0/0), Giordano Durante 2 (1/3, 0/4), Federico Tognacci 2 (1/3, 0/1), Djordje Grgurovic 0 (0/0, 0/0), Alvise Minincleri 0 (0/0, 0/0), Federico Finardi 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 6 / 9 - Rimbalzi: 42 13 + 29 (Jacopo Vedovato 16) - Assist: 16 (Andrea Tassinari 5) Pontoni Falconstar Basket Monfalcone: Giulio Casagrande 22 (5/9, 3/7), Matteo Schina 19 (2/10, 3/4), Gianmarco Gobbato 12 (2/4, 2/5), Devil Medizza 9 (3/10, 0/1), Giulio Candotto 3 (0/0, 1/4), Luca Bonetta 2 (1/3, 0/4), Davide Zambon 2 (1/1, 0/0), Andrea Schina 0 (0/1, 0/1), Alessandro Scutiero 0 (0/0, 0/0), Stefano Giustolisi 0 (0/0, 0/0), Simone Cossaro 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 14 / 24 - Rimbalzi: 39 7 + 32 (Giulio Casagrande 9) - Assist: 13 (Matteo Schina 6)