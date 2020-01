Rucker Sanve con il piede sull'acceleratore: difeso il secondo posto in classifica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Con una grandissima prova di maturità la Rucker espugna il PalaBasletta di Vigevano e sigilla la seconda posizione in classifica alle spalle della capolista Bernareggio.

È proprio grazie ad una prestazione collettiva mostruosa (9/10 a referto per i bianconeri) che, dopo ben 3 sconfitte consecutive lontano dal PalaSportSystem, Sanve riesce a ritrovare i 2 punti anche in trasferta, ed in un campo caldissimo come quello dei lombardi. I primi due quarti sono totalmente a trazione Rucker che, trascinata da un Tassinari ispirato ed una difesa solidissima, si porta all’intervallo sul +17 (39-22), nonostante qualche problema di falli causa la volontà dei gialloblù di attaccare sotto le plance. Al rientro è tutta un’altra storia: il pubblico si accende, la Rucker esaurisce subito il bonus falli ma, nonostante il roboante parziale di 24-10 a favore dei padroni di casa, continua a tenere testa, anche se per sole 3 lunghezze. L’ultimo quarto però i bianconeri ritornano a serrare i ranghi in difesa e frenano così ogni speranza di rimonta, speranza che si esaurisce del tutto con un glaciale 6/6 dalla linea della carità di Tassinari. Successo ampiamente meritato, per una prestazione in cui non sono mancati cuore e carattere!

