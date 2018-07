Rugby protagonista anche d'estate: il Benetton va in ritiro a Calalzo di Cadore

TREVISO Lunedì mattina, al termine delle tre settimane di preparazione svolte presso il centro sportivo “La Ghirada” a Treviso, il Benetton Rugby si sposterà in montagna sino al 28 luglio confermando Calalzo di Cadore come sede del ritiro estivo. Il club biancoverde dopo la confortevole e piacevole esperienza alloggerà ancora all’Hotel Ferrovia, e svolgerà dunque nel comune bellunese cuore delle Dolomiti Cadorine, un’importante fase della pre-stagione anche grazie alle ideali condizioni climatiche.

A Calalzo di Cadore i Leoni di coach Kieran Crowley sosterranno sessioni di lavoro quotidiane. Sarà possibile seguire gli allenamenti presso il campo sportivo “Agostino Lozza” situato in via Lagole nelle mattine e nei pomeriggi di lunedì, martedì e giovedì. Il lavoro svolto in campo verrà integrato con quello che si terrà nella palestra Asd Iefeso Club dei fratelli Bacchilega, campioni di karate. Il programma settimanale non composto soltanto da allenamenti, prevedrà nella giornata di mercoledì e di venerdì alcuni team building finalizzati al consolidamento delle relazioni interpersonali e dell’identità di squadra. A ciò si uniranno appuntamenti ed iniziative con i nostri sponsor che faranno da contorno al ritiro, tra queste la visita di lunedì mattina al negozio Ottica Demenego di Calalzo. La nuova stagione del Benetton Rugby è già cominciata: #Calalzo2018 sarà l’hashtag ufficiale per restare sempre aggiornato sul ritiro dei Leoni.

Lista dei convocati :

PRIME LINEE

Derrick Appiah, Tomas Baravalle, Luca Bigi, Alberto De Marchi, Giuseppe Di Stefano, Hame Faiva, Simone Ferrari, Ornel Gega, Engjel Makelara, Tiziano Pasquali, Nicola Quaglio, Marco Riccioni, Cherif Traore, Federico Zani

SECONDE – TERZE LINEE

Robert Barbieri, Marco Barbini, Dean Budd, Marco Fuser, Irné Herbst, Marco Lazzaroni, Nasi Manu, Sebastian Negri, Giovanni Pettinelli, Federico Ruzza, Abraham Steyn, Alessandro Zanni

MEDIANI

Tommaso Allan, Giorgio Bronzini, Edoardo Gori, Ian McKinley, Antonio Rizzi, Tito Tebaldi

TREQUARTI

Tommaso Benvenuti, Ignacio Brex, Andrea Bronzini, Angelo Esposito, Jayden Hayward, Tommaso Iannone, Monty Ioane, Luca Morisi, Iliesa Ratuva Tavuyara, Alberto Sgarbi, Luca Sperandio, Marco Zanon

ORARIO ALLENAMENTI BENETTON RUGBY PRESSO IL CAMPO SPORTIVO “AGOSTINO LOZZA”:

LUNEDI’ 23 LUGLIO

11.30 – 12.30

16.00 – 18.00

MARTEDI’ 24 LUGLIO

10.45 – 12.15

16.00 – 18.00

GIOVEDI’ 26 LUGLIO

10.45 – 12.15

16.00 – 18.00