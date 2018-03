"Rugby for life" torna a Castelfranco nel segno della solidarietà

CASTELFRANCO VENETO A circa tre mesi dalla serata di gala organizzata a sostegno dell’associazione Con gli Occhi di Celeste ONLUS, torna a dare il proprio contribuito per una causa benefica l’associazione Rugby for Life di Lago di Revine, nata allo “scopo di dare aiuto e assistenza a bambini e anziani in condizioni di disagio o indigenza, con il fine di fornire un importante supporto strutturale ed economico in quelli che sono due momenti particolarmente importanti della vita umana”.

Accompagnati dall’hastag #nondimentichiamocidilillo, l’associazione organizza per mercoledì 4 aprile al Ferrowine di Castelfranco, una nuova cena benefica alla quale parteciperanno una quindicina di atleti della Nazionale azzurra, i giocatori di Benetton Rugby, Petrarca, Mogliano, San Donà e Rovigo e numerosi presidenti delle varie Società venete. L’intero ricavato sarà destinato alla famiglia di Alessandro “Lillo” Battistin per lungo tempo tecnico del Petrarca Rugby ora colpito da SLA.

Ad una settimana dall’iniziativa, con già 500 adesioni ricevute, ieri mattina in Municipio il sindaco, Stefano Marcon ed il vicesindaco, Gianfranco Giovine hanno ricevuto una delegazione di giocatori e dirigenti di Rugby for Life guidati dal vicepresidente, Andrea Parpinel. L’energia e l’entusiasmo degli atleti della palla ovale per questo nuovo progetto ha coinvolto gli Amministratori che hanno lodato la causa benefica dando il loro sostegno. Uno scambio di presenti, con la palla ovale autografata donata al Sindaco e le foto di rito, hanno chiuso l’incontro. Per informazioni e partecipazioni alla cena: www.rugbyforlife.it o al numero 366 3009729.