Rugby Paese: in panchina arriva Caps Menelle, ma nel frattempo salta la Festa della Birra

In queste settimane di sosta forzata, il Rugby Paese ha continuato a lavorare dove lecito. Nell’ambito sociale, la società ha sostenuto, come negli scorsi anni, per esempio, le associazioni ADMOR-ADOCES ed ADVAR. Nonostante le attività sportive siano ferme, sono in aggiornamento gli staff tecnici per la prossima stagione. È notizia di questi primi giorni di maggio che la squadra Seniores è stata affidata a Massimo “Caps” Menelle assieme a Tommaso Bosco, attuali allenatori della giovanile Under 18. Probabilmente il posto vacante lasciato libero dalla coppia sarà coperto da Giacomo Furlan, attuale coordinatore delle giovanili e preparatore atletico delle Under 16, 18 e squadra Seniores rossoblu. Confermato ooi Massimo Teston in Under 16.

Le parole del nuovo Head Coach dei canguri: «Sono molto felice che la società mi abbia voluto dare questa opportunità. Mi sono sempre considerato un uomo di campo ma ora allenare è il mio presente e farlo a casa propria è unico. Sono contento di avere accanto in questa nuova avventura Tommaso Bosco che, prima di essere il mio collaboratore, considero un amico. Insieme porteremo avanti i valori in cui crediamo e, con l’aiuto di tutti i giocatori della squadra e dello staff, scriveremo un nuovo capitolo di vita importante per tutti».

Infine, preso atto da ormai un mese della delibera da parte del Consiglio Federale della FIR circa la sospensione definitiva della stagione 2019/2020 a causa della pandemia da Covid-19 attualmente ancora in atto, il Rugby Paese ha ufficializzato con grande rammarico l’annullamento della 39° edizione del Torneo Minirugby “Gianni Visentin” prevista per il prossimo 17 maggio, della 40° edizione della “Festa della Birra e del Rugby” e del 7° Torneo Touch del Canguro – Memorial Nicola Fantin in programma a giugno. Tre momenti molto importanti dal punto di vista sportivo, d’aggregazione ma anche economico per la grande famiglia del Rugby Paese.