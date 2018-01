Mogliano Rugby ritrova la vittoria al Trofeo Eccellenza: Reggio sconfitta al fotofinish

MOGLIANO VENETO Un finale incredibile e fantastico con il calcio a tempo scaduto di Giovanni Giabardo che, a completamento di una rimonta pazzesca, regala la prima meritata vittoria stagionale al Mogliano Rugby.

Il 13 gennaio, al tredicesimo tentativo, i biancoblù riescono finalmente a gioire per un risultato positivo, dopo una gara che non ha risparmiato sofferenze e sacrifici alla squadra di Dalla Nora. E’ un Mogliano sempre in emergenza, che però ha voglia di giocare e divertire. Quando muove palla commette errori ma crea occasioni. Il tallone d’achille è la mischia chiusa, con la quale Reggio crede di riuscire a fare suo l’incontro facilmente. Cosa assolutamente condivisibile visto lo strapotere mostrato in campo e viste le innumerevoli situazioni di vantaggio che tale fase di gioco fa guadagnare agli ospiti. Al termine saranno ben 4 le mete di punizione assegnate dall’arbitro a favore dei diavoli di Reggio, e due i cartellini gialli che Mogliano è costretto a subire nell’arco degli ottanta minuti.

Ma fortunatamente il rugby non è solo quello, e i biancoblù difendono bene i tentativi ospiti al largo mentre quando hanno delle opportunità (nel secondo tempo davvero poche per il grosso possesso reggiano e il gioco spesso fermo nelle fasi statiche), le sfruttano alla grande. La forza di Mogliano è stata quella di non scomporsi e di non mollare mai fino al termine. Anche sotto di due mete a dieci minuti dall’ottantesimo, i ragazzi ci hanno creduto ed hanno continuato a macinare gioco, riuscendo a riportare la partita sul 35 a 35 a tempo quasi scaduto. Non gli è bastato. Difesa oculata e aggressiva ad oltranza sul tentativo di Reggio di trovare un fallo con numerosi pick and go, recupero del pallone e avanzamento fino al fallo, questa volta della difesa rossonera. Giovanni Giabardo mantiene la giusta serenità per piazzare l’ovale in mezzo ai pali e la gioia di tutto lo stadio può finalmente esplodere. Prossima gara, per l’ultima giornata del Trofeo Eccellenza, sabato prossimo 20 gennaio, a San Donà.