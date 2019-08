Rugby Summer Camp: a Villorba bambini tutti insieme per conoscere la palla ovale

Fedele alla propria “mission” quale autentico polo del rugby giovanile nella provincia di Treviso, il Villorba Rugby, società associata alla LISPORTEAM360, come ormai tradizione da più anni, si appresta a dedicare grande attenzione alle nuove leve che andranno nella stagione entrante ad infoltire i già folti ranghi delle squadre minori. Così dal 2 al 6 settembre sui campi adiacenti il Palaverde la società gialloblu organizza il “Rugby Summer Camp” destinato a far avvicinare alla pallaovale ragazzine e ragazzini dai 5 ai 14 anni che si ritroveranno per cinque giorni assieme dalle 8.30 alle 13 per verificare se la passione per il rugby riesce a “contaminarli”.

Seguiti da istruttori, educatori e giocatori e giocatrici delle prime squadre, i piccoli prenderanno confidenza con la palla ovale in mattinate ricche di giochi, verifiche e primi rudimenti del rugby giocato, senza alcun rischio ma solo per il piacere di capire se lo sport del futuro sarà proprio indossando la maglietta del Villorba. Il Rugby Summer Camp 2019 è completamente gratuito. “Le esperienze degli anni scorsi – sostengono i responsabili del Camp – sono state molto positive. Più di un'ottantina di ragazzini (che non avevano mai visto prima un pallone da rugby) si sono cimentati nei giochi e nei primi passaggi. Molti si sono appassionati e da un primo folto gruppo sono uscite alcune decine di nuovi piccoli atleti regolarmente tesserati”. Si tratta di un primo passo per entrare nel Villorba Rugby che vanta ben due squadre miste under 6 (una delle quali vincitrice quest'anno del Torneo Città di Treviso), tre squadre maschili under 8, tre formazioni maschili under 10 e due di ragazzini under 12, per un movimento di base che conta su oltre 200 tesserati.

