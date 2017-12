Runner di Vittorio Veneto corrono 285 chilometri (a piedi nudi) per i rifugi animali

VITTORIO VENETO Si chiama "Feel Free" ed è il nome della squadra vittoriese formata da 5 barefoot runner che parteciperanno alla staffetta della ultramaratona più lunga d'Italia, la Milano Sanremo di 285 chilometri che si terrà dal 28 al 30 aprile 2018 (tempo massimo di percorrenza 48 ore). Chi sono i barefoot runner? letteralmente corridori a piedi scalzi.

È la prima volta che, ad un'ultramaratona così impegnativa, partecipa una squadra composta integralmente da atleti che percorreranno le loro frazioni completamente scalzi. "La nostra squadra si distinguerá, oltre che per essere composta integralmente da barefoot runner, anche per essere composta quasi per intero da atleti vegani, - ci spiega Ercole la Manna, componente dei "Feel Free" - per avere più donne che uomini, per essere composta integralmente da atleti Over 40 e per essere un esperimento sociale perfettamente riuscito di integrazione italo-svedese post eliminazione dai mondiali di calcio!".



I componenti della squadra sono in ordine di frazione Ercole La Manna, Paola Coccato, Folco Terzani, Sara Enge e Paola Corini. Alla partecipazione dell'ultramaratona di Sanremo sarà legata un'opera di sensibilizzazione a favore dei rifugi per animali salvati da varie forme di sfruttamento e di maltrattamento (allevamenti intensivi, vivisezione, circo, etc.) ed una raccolta fondi a favore di due di questi rifugi.

"Rifugi del genere ce ne sono ormai parecchi in tutta Italia - continua Ercole la Manna - e ci auguriamo che ce ne siano sempre di più! Tutti meritano rispetto, ammirazione e solidarietà...ma una scelta andava fatta ed abbiamo deciso di donare il ricavato della nostra raccolta fondi a favore di due rifugi sulla cui gestione siamo assolutamente certi. Due rifugi gestiti da due persone meravigliose che dedicano integralmente la loro vita a salvare quanti più animali possibili ed a regalare loro la ritrovata libertà, l'amore che è stato loro negato e la dignità! L'Oasi "I Musicanti di Brema" di Serena Vecchio a Roccatederighi, in provincia di Grosseto, e il Rifugio "Capra Libera Tutti" di Massimo Manni a Nerola, in provincia di Roma.

Ecco che il nome "Feel Free" accomuna la sensazione di libertà di questi speciali runner durante le nostre corse barefoot all'augurio di dare una nuova vita agli animali in difficoltà. La raccolta fondi sarà articolata in più fasi e prevederà varie iniziative il cui ricavato sarà devoluto al 100% ai due rifugi. La prima, già attiva, è la vendita dei prodotti "Feel Free", come T-shirt, felpe, tazze, taccuini e shopper, disegnati per noi dalla favolosa artista vegana Silvia Colafrancesco (Revers Lab) sulla piattaforma etica e solidale Worth Wearing.

A breve sarà inoltre avviata una raccolta di donazioni libere sul web, accompagnata da occasioni in cui i singoli componenti della squadra raccoglieranno personalmente donazioni in concomitanza di gare, incontri, conferenze, etc. Il tutto proseguirà fino alla data della gara a fine aprile. "Sarà poi nostro piacere andare a consegnare personalmente - conclude Ercole la Manna - il ricavato ai due rifugi e poter abbracciare ad uno ad uno le centinaia di animali in essi ospitati!"