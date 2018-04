RunnerToday: le corse del weekend di TrevisoToday

TREVISO Pronti a correre a Treviso? RunnerToday sarà il tuo personal trainer per le migliori corse podistiche della Marca. Si parte alle 9.30 con la "Camminata delle fontane" di Miane. Una corsa da 8 km aperta anche al nordic walking con un bel dislivello di 200 metri. Ritrovo alle 8.30 al centro polifunzionale comunale per partire alla scoperta delle fontane storiche di Miane. Al termine, per chi lo desiderasse, ci sarà la possibilità di pranzare nella struttra della pro loco.

Lasciamo la sinistra Piave per scoprire altre fontane della Marca con la "Marcia delle Tre Fontane" a Resana. Il memorial Fabio Roncato partirà alle 9.05 dal piazzale degli impianti sportici con tre distanze aperte a tutti (4, 7 e 12 km). A San Biagio si fa sul serio con la "2° apertura regionale FIDAL". Alle 9.30 gli atleti tesserati della categoria allievi, junior, assoluti e master maschile e femminile si sfideranno in un ricco programma tecnico.

Per i più mattinieri l'appuntamento è alle 8.30 con la partenza della "36esima Marcia del Refrontolo Passito" con la bella distanza di 19 km (alle ore 9 la partenza della 7 e 12 km). Una manifestazione ludico motoria a passo libero non competitiva tra le colline di Refrontolo con un bel riconoscimento finale compreso nella quota d'iscrizione, ovvero una bottiglia di Marzemino Passito.

A Basalghelle di Mansuè invece si corre con la seconda "Color Winery Run". Una corsa pomeridiana non competitiva, adatta a tutte le età, con partenza alle 16 (ritiro kit ore 14). Si svolge in un contesto ricco di colori, musica, festa ed allegria per vivere un'esperienza indimenticabile. Infine segnaliamo uno degli eventi più amati dai più piccini ovvero la "Passeggiata dei Puffi" a Lancenigo di Villorba: giochi e attrazioni per tutta la famiglia dalle 9.45.