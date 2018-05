RunnerToday: le corse del weekend di TrevisoToday

TREVISO Si corre anche questo fine settimana a Treviso. Si parte domenica 6 maggio alle ore 9 con la seconda edizione di "giRotonda" a Badoere di Morgano. Un nuovo panorama turistico tra le terre dell'asparago di Badoere IGP e il parco regionale del fiume Sile aperto a camminatori, runner e nordic walking per tre diversi percorsi (7, 12 e 20 km). Il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza all'associazione "R.O.B.I. Onlus". A Conegliano si corre invece con l'Avis. La città del Cima si sveglia alle 9 con la "46esima Marcia del Donatore e della Solidarietà", una manifestazione non competitiva ludico-motoria da 5, 11 o 19 km.

A Fontanelle si parte, alle ore 9.30, con la camminata ecologica "Gira Monticano". Un passo libero aperto a tutti percorrendo le rive del Monticano per un percorso di 5 km. L'associazione sportiva dilettantistica "Club del Torcio" organizza invece a Giavera del Montello la seconda edizione della "Passeggiata per i sentieri e le prese del Montello". Partenza unica alle 8.45 con un percorso prevalentemente pianeggiante da 5 km e due percorsi un po' più collinari da 11 e 18 km. Una mattinata insomma alla scoperta delle bellezze del Montello assolutamente da non perdere.

A Valdobbiadene si fa sul serio con la "Pra Cenci Short Trail" il località Funer: 20 Km di gara competitiva con un bel dislivello di 800 metri. Per chi invece vuole camminare c'è la "Prosecco Nordic", ovvero una nordic walking competitiva da 6 km accompagnata da una corsa ludico motoria da 6 e 12 km. Ultima, ma non ultima per importanza, la corsa più rosa d'Italia, che ha infranto ogni record di presenze. Stiamo parlando naturalmente della Treviso in Rosa. La quarta edizione della corsa dedicata alle donne vedrà un fiume di 15mila maglie rosa invadere la Marca al fianco della Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori.

Scarpe ben allacciate quindi per i runner trevigiani, pronti a correre all'insegna del divertimento e della solidarietà. E voi dove correrete? Mandateci le vostre foto e i vostri selfie alla nostra pagina Facebook TrevisoToday per essere insoma un vero RunnerToday.