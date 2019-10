E' la 25enne guardia croata Ruzica Dzankic il nuovo colpo del Ponzano Basket

Arriva dalla Croazia il nuovo colpo di mercato del Ponzano Basket. Il diesse Carlo Pizzolon è riuscito a portare a Ponzano Ruzica Dzankic, guardia croata classe 1994, che prenderà il posto lasciato libero dalla maternità di Benedetta Bagnara. Dzankic è arrivata a Ponzano per unirsi al gruppo di coach Filippo Campagnolo. Le pratiche per il suo tesseramento sono già state avviate e non resta che attendere il nulla osta continentale da parte della Fiba per poterla vedere in campo.

Giocatrice dotata di grande tiro e ottimo ball handling, Dzankic nelle ultime stagioni ha giocato nelle massime serie di Russia, Romania e Ungheria, e ora è pronta per la sua prima avventura italiana. Dzankic ha vestito anche la maglia della nazionale croata all’Europeo 2015 «La maternità di Bagnara ci ha costretto a intervenire sul mercato quasi improvvisamente – commenta Carlo Pizzolon, direttore sportivo di Ponzano – per fortuna però la conoscenza del mercato europeo ci ha permesso di trovare Ruzica, atleta di grande qualità che era un po’ fuori dai radar dei grandi procuratori. È la tipologia di giocatrice che cercavamo, dotata di grande tiro e visione di gioco. Inoltre ha sua esperienza nelle principali competizioni europee, ci sarà utile a livello di intensità e non solo».

Le prime parole di Ruzica Dzankic: «Dopo gli ultimi anni in Russia, Romania e Ungheria, dove ho giocato nelle massime categorie, stavo cercando una nuova avventura e la proposta di Ponzano è quella adatta a me: sono davvero felice di potermi confrontare con il campionato italiano in cui giocano grandi atlete. Il progetto di Ponzano poi è l’ideale per la mia crescita: sono carica d’entusiasmo e non vedo l’ora di poter vestire la mia nuova maglia».