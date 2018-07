Giorgione Pallavolo: l'opposto per la B1 sarà Sabrina Fornasier

CASTELFRANCO VENETO Con lei fanno quattro. Questo è il numero delle reduci della fu serie C del Giorgione, autrici della doppia promozione, che entreranno in rosa anche in serie B1.

Dopo Grassotto, Durighel e Ravazzolo, anche Sabrina Fornasier è stata confermata nella formazione della prossima stagione sportiva (oltre a De Bortoli, subentrata nella scorsa stagione) e andrà a ricoprire il ruolo di maggior peso offensivo, ovvero quello di opposto. Una grande responsabilità che la ventunenne di Vidor, cresciuta nel vivaio di Castelfranco, commenta così: "Sono onorata e, in parte, stupita che Paolo Carotta mi abbia confermata perché la B1 è una categoria per me totalmente nuova. Com’è nel mio spirito, mi metterò in gioco, faticherò e lavorerò sodo per ottenere i migliori risultati possibili. L’organico che è stato allestito sembra essere completo: non vedo l’ora che il gruppo diventi squadra". Fornasier è un opposto di 1,78 m. dotato di un servizio al salto particolarmente potente, un’arma che in più di qualche occasione si è rivelata decisiva. Impegnata in uno stage universitario, sta trascorrendo l’estate a New York: il suo rientro è previsto per l’inizio della preparazione. Con l’ufficializzazione dell’ultima confermata, la Giorgione Pallavolo rinnova i ringraziamenti a tutte le atlete che hanno portato Castelfranco Veneto, per la prima volta, in B1, augurando loro un prosieguo di carriera ricco di ulteriori successi.