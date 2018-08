Il calcio San Cipriano rinasce: avviato il settore giovanile

RONCADE E’ dunque ufficiale. Dopo un anno di stop dai campionati e alla chiusura della storica San Ciprianocatron, nasce l’ A.S.D. calcio San Cipriano che riprende le redini della gloriosa società e riparte nel settore giovanili con alla guida Mauro Guerra in veste di presidente, Renato Zanchettin e Ricchi Simone nei ruoli di vice presidenti e il direttore sportivo Lino Gambirasi. Nel consiglio amministrativo Ezio Boscato, Oliviero Stefani e Mario Zamuner, mentre la segreteria è affidata a Loretta Merlo e Fabiola Zamuner. Una rinascita tanto sperata dopo i fasti degli anni 90’, costellati da innumerevoli successi e trofei. La società era conosciuta in tutto il Veneto come prezioso vivaio del Parma, all’epoca guidato da Nevio Scala.

“Il programma -spiega il neo Presidente Guerra- prevede un lavoro con i settori giovanili a partire dai primi calci con l’ acquisizione di un istruttore laureato in scienze motorie, poi i pulcini, gli esordienti e i giovanissimi. Abbiamo un serio programma che guarda anche al settore femminile, tant’è che il 15 settembre abbiamo organizzato l’Open day woman. A medio termine vogliamo ottenere il riconoscimento di scuola calcio e iscrizioni ai campionati regionali. Il nuovo direttivo è ben impostato con ruoli delineati e ben precisi, una nuova filosofia e la segreteria all’ avanguardia in tecnologia informatica, con un sistema gestionale tecnico e contabile. Pronta la squadra degli allenatori che con la loro esperienza guideranno bambini/ragazzi all’ apprendimento non solo del gioco, ma anche del fare gruppo e condividere in gruppo. In fase di processo c’è anche la convenzione con le scuole che verrà portata avanti dal nuovo istruttore Isef.”

Gli eventi pre-stagionali sono molteplici. Il prossimo 25 agosto si svolgerà il primo "Soccer open day", un pomeriggio aperto a tutti i bambini che vorranno avvicinarsi, conoscere e provare a giocare seguiti dagli allenatori. Il 15 settembre appuntamento con l'Open day woman, uno spazio dedicato esclusivamente alle ragazze dal 2006 al 2013 che vorranno provare e il 22 settembre, in collaborazione con gli Amatori calcio San Cipriano, ci sarà la presentazione ufficiale della società con un quadrangolare che vedrà protagonisti anche Amatori e Vecchie glorie Calcio San Cipriano. Concluso l’evento, su prenotazione, si potrà cenare con i protagonisti del torneo ed il nuovo direttivo. Per informazioni o iscrizioni la segreteria è aperta ogni giovedì e sabato dalle 17.00 alle 19.00.