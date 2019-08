Il San Cipriano calcio sposta la sua attività a Biancade

Novità, iniziative importanti, attività e conferme per il San Cipriano calcio, che da quest’ anno praticherà le sue attività presso il campo sportivo di Biancade.

«Il fatto che giocheremo e ci alleneremo a Biancade -spiega il Presidente Mauro Guerra- non è la sola novità positiva. Un ringraziamento iniziale va all’istituto d’infanzia Nicola Morosini, Sig.na Daniela, e Don Giuseppe, che entusiasti del nostro progetto e nel modo in cui vogliamo fare ed insegnare il gioco del calcio ai bambini è piaciuto fin da subito. Le altre novità societarie sono molteplici, a partire da un intervento serio di potenziamento organizzativo all’ interno del direttivo, con Toniolo Roberto in veste di responsabile area tecnica e organizzativa, forte di una pluriennale e riconosciuta esperienza nel settore. A seguire, Stefano Favaretto che ricopre il ruolo di Direttore sportivo e Rossillo Giovanni responsabile del materiale tecnico. Avremo un rinnovato e preparato Team di allenatori. Novità anche nel campo dei servizi, con una navetta a disposizione per i bambini più distanti che dovranno raggiungere il campo di Biancade. Prosegue anche il progetto calcio femminile, con le nostre bambine, una importante conferma di ciò che la società ha fatto nel 2018 e di quanto si stia ampliando il calcio nel settore femminile. Poche settimane fa, abbiamo firmato un importante gemellaggio con il Padova calcio, società storica e tra le più importanti nel settore giovanile a livello nazionale. Sono previste molte iniziative con la Società Padovana, che sveleremo durante l’anno, mentre sul quadro dei tecnici, ci saranno importanti meeting di aggiornamento periodici, che frequenteranno per essere sempre aggiornati e preparati. Un’ altra novità, ( conclude il pres.) riguarda lo sponsor tecnico, sarà il marchio Kappa che vestirà la nostra società e i nostri ragazzi».

Il 25 agosto, il San Cipriano calcio terrà l’OPEN DAY, una mattina di porte aperte a tutti i bambini e bambine, dai 4 ai 14 anni, che vogliono avvicinarsi al mondo del calcio, mente a settembre sarà svolto un importante torneo Regionale per categoria esordienti e pulcini. Il 1mo memorial MANUEL BERTOLDO. Un torneo fortemente voluto in memoria del bambino soli 3 anni. Per gli interessati che vogliono saperne di più e parlare direttamente con il personale di segreteria, la società è presente tutti i giorni dalle 18.00 alle 19.00 presso il campo sportivo di Biancade.